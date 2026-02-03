Felipe Chávez tendría todo para jugar en Alemania y no venir nunca más a la Selección Peruana

La noticia sobre Felipe Chávez ha generado un sismo en la Videna tras las recientes declaraciones del periodista Carlos Panez en Exitosa Deportes. El volante, quien recientemente se unió al FC Colonia de la Bundesliga, estaría evaluando seriamente su futuro internacional lejos de la Blanquirroja.

Felipe Chavez preferiría Alemania

Según la información difundida, el futbolista de 18 años tiene la gran expectativa de representar a la Selección de Alemania. Esta ambición profesional pondría en riesgo su participación en la convocatoria de marzo, la primera gran prueba del año para el equipo nacional.

El factor determinante en esta historia será la reunión que el jugador sostenga con el técnico Mano Menezes. El estratega brasileño tiene la misión de presentarle un proyecto sólido que lo convenza de que su lugar está en el proceso eliminatorio sudamericano.

A pesar de haber debutado con Perú en 2025, el entorno de Chávez ve con buenos ojos el roce competitivo que ofrece la Die Mannschaft. Su reciente fichaje a préstamo por el Colonia le otorga una vitrina de élite que lo coloca nuevamente en el radar de los ojeadores alemanes.

Felipe Chavez entrenando en el Colonia. (Foto: X).

La incertidumbre crece debido a que el jugador aún puede realizar el trámite de “One Time Consultation” ante la FIFA si no cumple ciertos requisitos de partidos oficiales. Esto permitiría que el “Mago” cambie de federación definitivamente, dejando un vacío importante en la generación de recambio peruana.

Por ahora, la hinchada nacional aguarda con ansias la lista oficial de convocados para los amistosos de marzo. De no aparecer su nombre, se confirmaría que el talentoso mediocampista ha decidido priorizar su carrera en el Viejo Continente con la camiseta teutona.

¿Dónde juega ahora Felipe Chávez?

Felipe Chávez, jugador peruano, se unió al FC Colonia en calidad de préstamo desde el Bayern Múnich para asegurar más tiempo de juego en la primera división alemana durante la temporada 2026. Previamente, Chávez había representado a Perú en el Sudamericano Sub-17 y ya había debutado con la selección absoluta bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, antes de que asumiera Menezes.

¿Felipe Chávez puede renunciar a Perú?

Felipe Chávez, mediocampista nacido en Alemania, pero con participación en amistosos con la Selección Peruana, tiene la posibilidad de cambiar de selección. Esto se debe a la normativa que permite a un jugador hacerlo si ha disputado menos de tres partidos internacionales (oficiales o no) antes de cumplir 21 años, lo que facilitaría un posible traspaso a Alemania. La decisión final sobre si continuar o no su proceso con Perú recaerá exclusivamente en el deseo del propio jugador.

Felipe Chávez presentado como volante del FC Colonia. (Foto: X).

