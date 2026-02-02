Felipe Chávez cambia el Bayern Múnich, por un campeón internacional: nuevo equipo para el peruano

El mercado de pases europeo ha sorprendido a la afición nacional con un movimiento estratégico para el futuro de Felipe Chávez. El joven mediocampista peruano dejará las filas del FC Bayern Múnich para emprender una nueva aventura en la Bundesliga.

Felipe Chávez deja el Bayern Múnich

Según confirmó el periodista especializado Fabrizio Romano, el volante de 18 años jugará cedido en el FC Colonia. Este club, histórico campeón alemán e internacional, busca en el peruano la pieza clave para dinamizar su zona de creación.

La operación se ha cerrado bajo la modalidad de préstamo por lo que resta de la temporada. Lo más llamativo del acuerdo es la inclusión de una opción de compra a favor del equipo de las “Cabras”, lo que demuestra su interés real.

El principal motivo de esta salida es la búsqueda de continuidad y minutos en la máxima categoría profesional. Tras debutar con el primer equipo bávaro en enero de 2026, la competencia interna en Múnich obligaba a buscar un escenario con mayor rodaje.

Felipe Chávez jugando en el Bayern Múnich. (Foto: X).

Felipe Chávez probará nuevos aires en Alemania

Chávez llega a un equipo con mística, que sabe lo que es levantar títulos y que posee una hinchada sumamente exigente. Para el “Pippo”, este paso representa el reto de consolidarse como titular en una de las ligas más físicas del mundo.

Desde el entorno del Bayern, confían en que este crecimiento potencie el valor de mercado del jugador. Aunque el Colonia tiene la opción de adquirir su ficha, el gigante de Baviera suele incluir cláusulas de recompra en este tipo de joyas.

Felipe Chávez consolidará su carrera

Para la Selección Peruana, esta noticia es sumamente positiva de cara a los próximos procesos eliminatorios. Un Felipe Chávez con ritmo de competencia semanal en Alemania es un activo invaluable para el esquema táctico de la “Bicolor”.

El anuncio oficial se espera en las próximas horas tras los exámenes médicos de rigor en las instalaciones del Colonia. Los ojos del Perú estarán puestos ahora en el RheinEnergieStadion para seguir de cerca el ascenso de su nueva estrella.

Felipe Chávez deja el Bayern Múnich por FC Colonia. (Foto: X).

DATOS CLAVES