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Selección Peruana

Hinchas explotan al ver que Mano Menezes no llamó a un crack a la Selección Peruana: “No es serio”

Grandes críticas llegaron por parte de los hinchas, esto debido a la falta de un importante jugador en la lista de la Selección Peruana.

Por Bruno Castro

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Mano Menezes en la Selección Peruana.
© Selección PeruanaMano Menezes en la Selección Peruana.

Este lunes 16 de marzo se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana, la primera bajo el mando del DT Mano Menezes. Como era de esperarse, la decisión del entrenador no dejó contentos a todos. Las redes sociales estallaron en críticas por parte de los hinchas al darse cuenta de la ausencia de un ‘crack’ en el equipo patrio.

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El gran ausente no es otro que Felipe Chávez. Al ser uno de los favoritos de la hinchada, se esperaba su llamado para esta nueva etapa de la ‘Bicolor’. Sin embargo, el veterano entrenador decidió prescindir de sus servicios y lo marginó de su primera lista para los duelos de la fecha FIFA a finales de marzo.

Por ese motivo, las redes sociales se han llenado de comentarios. Gran parte de los hinchas está sorprendido por la ausencia del joven germano-peruano, pues consideran que militar en la Bundesliga es mérito suficiente para su llamado. Por otro lado, cabe la posibilidad de que Mano Menezes lo haya dejado fuera estrictamente por el sistema táctico que planea utilizar.

Hinchas molestos por la ausencia de Felipe Chávez (Foto: X).

Hinchas molestos por la ausencia de Felipe Chávez (Foto: X).

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Lo cierto es que Felipe Chávez tendrá que ver los partidos por televisión. El mediocampista no podrá enfrentar a Senegal ni a Honduras en los amistosos de este mes. Por tanto, deberá seguir preparándose de cara a una próxima convocatoria si desea impresionar al entrenador brasileño, quien ya ha demostrado ser un técnico difícil de convencer.

¿Cómo le va a Felipe Chávez en la Bundesliga?

La realidad es que Felipe Chávez no goza de los minutos esperados. Si bien su llegada al Colonia le ha otorgado mayor roce profesional, no ha logrado consolidarse como titular y ha quedado relegado al banco de suplentes.

Mano Menezes presentó su primera lista de convocados en la Selección Peruana para jugar contra Senegal y Honduras

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Hasta la fecha, de seis convocatorias con su club, solo ingresó al campo en tres ocasiones: su mayor participación fue ante el Augsburgo (12 minutos), sumando apenas apariciones fugaces frente al RB Leipzig (1 minuto) y al Hamburgo (6 minutos).

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Felipe Chávez frente al FC Augsburg (Foto: Getty).

Felipe Chávez frente al FC Augsburg (Foto: Getty).

Este panorama evidencia que, para Mano Menezes, el jugador aún no está listo. Habrá que esperar que sume mayor rodaje y experiencia en Alemania para ver si logra meterse en la próxima nómina del estratega brasileño.

Datos Claves

  • Mano Menezes excluyó a Felipe Chávez de su primera convocatoria con la Selección Peruana.
  • El volante solo suma 19 minutos jugados en tres partidos oficiales con el Colonia.
  • Perú enfrentará a Senegal y Honduras en los amistosos programados para finales de marzo.
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Bruno Castro
Bruno Castro
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