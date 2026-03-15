Juan Pablo Goicochea y la tremenda falta que le costó su expulsión en solo 33 minutos en Uruguay

Juan Pablo Goicochea no disfrutó mucho su último fin de semana con Defensor Sporting. Esto debido a que terminó expulsado bastante pronto en un partido en el que era titular. Por lo que ahora podría perder el puesto por esta acción, así que tendrá que aprender a controlarse mucho mejor en los partidos, para evitar volver a repetir estas acciones.

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En este caso se encontraba en el partido contra CD Maldonado, corría el minuto 33 del partido. En este caso, el peruano trató de quitarle la pelota a su rival Santiago Cartagena, al cual intentó hacer una zancadilla por atrás, pero no llegando al balón, sino a la pierna de su rival que terminó en el gramado. El árbitro tras ver la acción no dudó en cobrar la falta.

En este caso, el principal decidió colocarle una tarjeta amarilla y con esa ya sumaba la segunda del partido. La primera había sido a los 20 minutos, con lo cual en menos de 15 minutos el peruano terminó viendo estas amonestaciones. Lo cual terminó por dejarlo fuera de la contienda.

Así fue la expulsión de Juan Pablo Goicochea:

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Pese a la expulsión, el cuadro de Defensor siguió buscando el arco rival, así como también buscó mantener su portería en cero. Pero la realidad es que no lograron, terminando por perder el partido en el final de la contienda. Christian Tabó fue el autor de la única conquista del partido.

Juan Pablo Goicochea y su experiencia en Uruguay

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En este caso, Juan Pablo Goicochea llegó este año a Uruguay desde Platense en donde no venía jugando. La idea de su llegada a Defensor Sporting es que pueda llegar a ganar la experiencia necesaria para su retorno al fútbol argentino. Pero por lo pronto, no está demostrando mucho en el país ‘charrúa’, en el que debe de mejorar muchos aspectos.

Por lo pronto, es importante precisar que hasta el momento este era su cuarto partido de forma consecutivo como titular de ‘Goico’. Así que posiblemente esta expulsión pueda llegarle a costar caro, así que tendrá que buscar demostrar en los entrenamientos que es alguien útil o podría terminar sin oportunidad de mantenerse en el once.

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