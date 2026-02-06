Es tendencia:
En medio de la polémica, Sergio Peña fue presentado como nuevo jugador de Sakaryaspor de Turquía

El volante peruano será nuevo jugador del cuadro turco tras polémica en Alianza Lima. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Sergio Peña tiene nuevo club tras accidentado paso por Alianza Lima.
© @ayarsizlar_Sergio Peña tiene nuevo club tras accidentado paso por Alianza Lima.

Sergio Peña no seguirá en Alianza Lima y su futuro estará en el fútbol turco, donde pasará a formar parte del plantel de Sakaryaspor. El mediocampista ya superó las evaluaciones médicas y solo resta el anuncio oficial para confirmar su incorporación.

Pese al fuerte escándalo en el que se vio involucrado el futbolista nacional, junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, su carrera profesional no se detendrá.

Así lo demuestra este traspaso, aún cuando las autoridades continúan investigándolo por una presunta denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina.

Así fue presentado Sergio Peña

A través de sus redes sociales, Sakaryaspor anunció de manera oficial la llegada de Sergio Peña. En la publicación, se puede ver al jugador portando la camiseta de su nuevo equipo junto a un mensaje de bienvenida.

Sergio Peña superó exámenes médicos en Turquía

En las últimas horas trascendió el interés del club turco, y con el paso del tiempo se confirmó que las negociaciones avanzaron de forma favorable. Ahora, solo resta que se haga oficial su llegada como nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026.

El medio Ayarsizlarchannels se pronunció de la siguiente manera tras la incorporación del volante: “Nuestro nuevo fichaje Peña ha pasado el reconocimiento médico y se espera que firme hoy mismo”.

Clubes en los que jugó Sergio Peña

  • Alianza Lima
  • Granada B
  • Universidad San Martín
  • Tondela
  • FC Emmen
  • Malmoe FF
  • PAOK

DATOS CLAVES

  • Sergio Peña superó los exámenes médicos para unirse al club Sakaryaspor de Turquía.
  • El mediocampista peruano firmará su contrato hoy tras dejar la institución de Alianza Lima.
  • El futbolista continúa bajo investigación por una presunta denuncia de abuso sexual en Argentina.
