Sergio Peña abandonó Alianza Lima y jugará en este equipo de Europa tras denuncia de abuso sexual

El tercer ciclo de Sergio Peña en Alianza Lima llegó a su fin de la manera más abrupta y polémica posible. El club blanquiazul decidió cortar vínculos con el volante tras las graves acusaciones de abuso sexual que empañaron su estadía en Matute.

Sergio Peña no va más en Alianza Lima

Tras intensas negociaciones, el periodista Mario Pinedo de RPP Noticias confirmó que ambas partes lograron resolver el contrato de mutuo acuerdo. Con esta rescisión, el mediocampista peruano deja de pertenecer oficialmente a la institución victoriana de forma inmediata.

El futuro del jugador ya está definido y se encuentra lejos del fútbol sudamericano, específicamente en el Viejo Continente. Sergio Peña pondrá rumbo a Turquía para unirse a las filas del Sakaryaspor, según reportan diversos medios de comunicación internacionales.

La operación se realizará bajo la condición de jugador libre, lo que facilitó el acuerdo rápido con la directiva turca. Se espera que el volante nacional estampe su firma en un contrato que lo ligue a su nuevo club por los próximos 18 meses.

Sergio Peña llegó la temporada pasada a Alianza Lima. (Foto: X).

El futuro inmediato de Sergio Peña

El Sakaryaspor, que milita en la TFF Primera División, no atraviesa su mejor momento deportivo al estar en zonas bajas de la tabla. Para Peña, este fichaje representa una oportunidad de alejarse del foco mediático peruano y relanzar su carrera en el exterior.

La salida del volante se precipitó luego de ser apartado del primer equipo durante la pretemporada realizada en Uruguay. La dirigencia íntima priorizó mantener la disciplina y los valores del club ante la gravedad de las investigaciones en curso.

Sergio Peña deja un mal recuerdo

A pesar de su jerarquía técnica, el paso de Peña por Alianza en esta etapa será recordado principalmente por sus problemas extradeportivos. El club ahora busca pasar la página y enfocarse en sus objetivos futbolísticos sin la presencia del mediocampista en el vestuario.

El viaje del futbolista a tierras turcas está en proceso, para pasar las revisiones médicas correspondientes antes de su presentación oficial. El mercado de pases cierra así un capítulo convulso que ha mantenido en vilo a toda la hinchada blanquiazul.

Sergio Peña estará jugando en el Sakaryaspor de Turquía. (Foto: Gemini).

