Erick Noriega celebra su gran momento con el primer título de su carrera. Fue importante en el partido de vuelta de la final del Campeonato Gaúcho con una asistencia para el gol de Gustavo Martins. Al final, fue 1-1 para Gremio ante su clásico rival, Internacional de Porto Alegre, y, gracias al 3-0 en la ida, se consagró campeón.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Gremio había dado un paso importante rumbo al título del Campeonato Gaúcho con el 3-0 en el partido de ida el pasado domingo. Ahora, jugando en Beira Rio, empató 1-1 por el gol de Gustavo Martins y la igualdad de Alan Patrick, de penal. Erick Noriega dio la asistencia en el tanto de su compañero.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El ‘Samurái’ fue importante con un desvío en el primer palo y de cabeza para posibilitar la entrada de Gustavo Martins, quien empujó el balón para el 1-0 en un polémico primer tiempo. Y es que el partido tuvo mucha tensión y hasta momentos de cruces entre futbolistas. De hecho, se volvió viral que Carlos Vinícius mojó a algunos futbolistas de Inter.

Tweet placeholder

El segundo tiempo fue más de resistir para el elenco ‘tricolor’ con un buen trabajo del futbolista de la Selección Peruana, clave en ese desvío para el gol, pero también alerta para tratar de ayudar a sostener la ventaja de su equipo. Al final, Inter llegó al empate tras el gol de penal de Alan Patrick, pero la serie ya estaba definida.

Publicidad

Publicidad

ver también Giro en la carrera de Erick Noriega: histórico club de Italia ya preguntó por él

Primer título para Erick Noriega

En su más de 120 partidos como profesional, Erick Noriega suma su primer título profesional. No había podido ser con Alianza Lima, Comerciantes Unidos o la Universidad San Martín de Porres, o incluso en el fútbol japonés, pero lo cierto es que en Gremio puede lograr su primer festejo.

Se trata de un título estadual, de los torneos típicos que tiene como protagonistas a los equipos brasileños al inicio del año calendario. Gremio e Inter dominan este Campeonato Gaúcho con 90 títulos en total entre ambos. El ‘Tricolor’ volvió a consagrarse tras no hacerlo en 2025 (fue campeón en 2024) y suma su título 44 en esta competencia (Inter tiene 46).

Erick Noriega será convocado a la Selección Peruana

De acuerdo a Esportes GZH, medio de comunicación gaúcho, Erick Noriega será convocado por Mano Menezes a la Selección Peruana para la fecha FIFA de marzo. ‘La Bicolor’ enfrentará el 28 de marzo a Senegal en París y a Honduras el 31 del mismo mes en Levante.

Publicidad

Publicidad

Se espera que el ‘Samurái’ sea uno de los líderes futbolísticos del seleccionado peruano debido a que ya fue dirigido por Menezes cuando éste estaba en Gremio.

Datos claves