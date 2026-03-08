Erick Noriega celebra su gran momento con el primer título de su carrera. Fue importante en el partido de vuelta de la final del Campeonato Gaúcho con una asistencia para el gol de Gustavo Martins. Al final, fue 1-1 para Gremio ante su clásico rival, Internacional de Porto Alegre, y, gracias al 3-0 en la ida, se consagró campeón.
Gremio había dado un paso importante rumbo al título del Campeonato Gaúcho con el 3-0 en el partido de ida el pasado domingo. Ahora, jugando en Beira Rio, empató 1-1 por el gol de Gustavo Martins y la igualdad de Alan Patrick, de penal. Erick Noriega dio la asistencia en el tanto de su compañero.
El ‘Samurái’ fue importante con un desvío en el primer palo y de cabeza para posibilitar la entrada de Gustavo Martins, quien empujó el balón para el 1-0 en un polémico primer tiempo. Y es que el partido tuvo mucha tensión y hasta momentos de cruces entre futbolistas. De hecho, se volvió viral que Carlos Vinícius mojó a algunos futbolistas de Inter.
El segundo tiempo fue más de resistir para el elenco ‘tricolor’ con un buen trabajo del futbolista de la Selección Peruana, clave en ese desvío para el gol, pero también alerta para tratar de ayudar a sostener la ventaja de su equipo. Al final, Inter llegó al empate tras el gol de penal de Alan Patrick, pero la serie ya estaba definida.
Primer título para Erick Noriega
En su más de 120 partidos como profesional, Erick Noriega suma su primer título profesional. No había podido ser con Alianza Lima, Comerciantes Unidos o la Universidad San Martín de Porres, o incluso en el fútbol japonés, pero lo cierto es que en Gremio puede lograr su primer festejo.
Se trata de un título estadual, de los torneos típicos que tiene como protagonistas a los equipos brasileños al inicio del año calendario. Gremio e Inter dominan este Campeonato Gaúcho con 90 títulos en total entre ambos. El ‘Tricolor’ volvió a consagrarse tras no hacerlo en 2025 (fue campeón en 2024) y suma su título 44 en esta competencia (Inter tiene 46).
Erick Noriega será convocado a la Selección Peruana
De acuerdo a Esportes GZH, medio de comunicación gaúcho, Erick Noriega será convocado por Mano Menezes a la Selección Peruana para la fecha FIFA de marzo. ‘La Bicolor’ enfrentará el 28 de marzo a Senegal en París y a Honduras el 31 del mismo mes en Levante.
Se espera que el ‘Samurái’ sea uno de los líderes futbolísticos del seleccionado peruano debido a que ya fue dirigido por Menezes cuando éste estaba en Gremio.
Datos claves
- Primer título profesional: Erick Noriega se consagró campeón del Campeonato Gaúcho con Gremio.
- Asistencia en el 1-1: dio el pase a Gustavo Martins frente a Internacional.
- Convocado a Perú: Mano Menezes lo citará para jugar contra Senegal y Honduras.