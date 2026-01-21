Sin minutos en Platense, se revela el futuro que le esperaría a Juan Pablo Goicochea: “El escenario más viable”

Si tenemos que hablar de uno de los delanteros que podrían sumar en el recambio generacional de la Selección Peruana, no hay duda de que Juan Pablo Goicochea podría colaborar y mucho en ello. Lamentablemente, no ha tenido los minutos de competencia que necesitaba en Platense y ahora andaría evaluando la posibilidad de cambiar de aires para justamente encontrar regularidad.

Durante las últimas horas se han podido conocer algunos detalles de su estadía en Platense. Por ejemplo, el vínculo contractual de Juan Pablo Goicochea termina en diciembre de este año 2026 y es muy probable que no siga en el club argentino. Eso sí, se busca una negociación que todavía no llega a buen puerto para obtener alguna opción en un préstamo o en una venta.

“El futuro de Juan Pablo Goicochea sigue sin definirse. Este año se le vence el contrato y todo apunta a que no continuará en Platense, que busca al menos obtener algún beneficio por haber adquirido parte de su pase, ya sea mediante un préstamo o una transferencia. Hasta ahora, no se ha logrado cerrar ninguna negociación”; informó el periodista Franz Tamayo a través de su cuenta de ‘X’.

Fuente: @franztamayo29

La Liga 1 podría ser el posible destino de Juan Pablo Goicochea

Si bien todavía no hay una información concreta de cuál será el nuevo equipo de Juan Pablo Goicochea, claramente es muy complicado que pueda encontrar alguna oportunidad en el extranjero cuando durante la temporada 2025 jugó en el equipo de reservas y no fue tomado en cuenta en el plantel principal de Platense. Es así que la Liga 1 sería la mejor opción para su carrera.

Fuente: La Bicolor.

El escenario más viable para el delantero peruano sería volver a probar suerte en el torneo nacional. Con 21 años de edad y buenas condiciones de competir, lo que necesita es sumar minutos y encontrar regularidad para mostrar sus mejores versiones. Veremos si algún equipo de la Liga 1 se interesa en sus servicios o agiliza las negociaciones para repatriarlo de cara a la temporada 2026.

El equipo peruano que estuvo cerca de fichar a Juan Pablo Goicochea

A mediados de la temporada 2025, se habló bastante de que Sporting Cristal tenía todo acordado para fichar a Juan Pablo Goicochea. Es más, se decía incluso de fechas y demás cuestiones del arreglo, pero este presunto acuerdo no se materializó y el delantero continuó en Platense. También recordemos que fue formado en las menores de Alianza Lima, así que quizá por ahí podría haber una oportunidad de regresar. Los siguientes días serán claves para conocer su futuro.

DATOS CLAVES

Juan Pablo Goicochea podría dejar Platense debido a la falta de minutos y a que su contrato vence en diciembre de 2026 .

podría dejar debido a la falta de minutos y a que su contrato vence en . El club argentino busca negociar un préstamo o venta para obtener algún beneficio económico.

o para obtener algún beneficio económico. Su regreso a la Liga 1 se perfila como la opción más viable para ganar continuidad.

