¿Qué pasó con Juan Pablo Goicochea y por qué no firmó por Sporting Cristal?

Durante el actual mercado de pases del Torneo Clausura 2025, se pudo conocer que el nombre de Juan Pablo Goicochea estuvo muy ligado a los colores de Sporting Cristal. Hoy que ya conocemos a los refuerzos que llegaron y que solo quedaría por saber quién será el ‘9’ del extranjero, la presencia del atacante nacional pasó a un segundo plano y vamos a descubrir lo que realmente pasó.

Publicidad

Publicidad

Fuente:@Denilson_Jarde

En su momento, incluso, la propia directiva celeste habló sobre la posibilidad de repatriar a un Juan Pablo Goicochea que actualmente sigue perteneciendo a las filas del Platense de Argentina, pero que a la vez mantiene la misma suerte de meses anteriores; es decir, sin minutos de competencia y buscando nuevos aires en donde realmente pueda encontrar continuidad y regularidad.

Cuando las negociaciones estaban presuntamente avanzadas y hasta se hablaba del tiempo de contrato que Juan Pablo Goicochea iba a tener en Sporting Cristal, lo concreto es que la operación se cayó drásticamente al no existir mayor contacto directo ni conversación de por medio con el entorno cercano del delantero. Es así que no se habló más del tema y no se finiquitó el asunto.

Publicidad

Publicidad

La revelación sobre el futuro cercano de Juan Pablo Goicochea

“A Juan Pablo Goicochea no lo llamaron nunca más. Después de la última conferencia que dieron en La Florida, me dice que nunca más tuvo contacto y se quedó en Platense. Está buscando pelearla. Se cambió el técnico, pero su idea es salir”; informó el comunicador deportivo Diego Rebagliati durante la última edición del reconocido programa digital ‘Los Reba’.

De esta manera, podemos entender que desde la directiva de Sporting Cristal no tuvieron más interés en seguir negociando por el fichaje de un Juan Pablo Goicochea que probablemente vaya a cambiar de equipo muy pronto ante las pocas chances que tiene en el fútbol argentino. Con 20 años y un buen futuro por delante, el ‘9’ nacional deberá encontrar un mejor lugar donde progresar.

Publicidad

Publicidad

¿El guiño que Juan Pablo Goicochea le dio a Sporting Cristal?

Luego del triunfo de hoy de Sporting Cristal por 1-0 ante FBC Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, Juan Pablo Goicochea reaccionó y reposteó una publicación de Instagram en donde aparece Ian Wisdom, autor del gol rimense y gran figura del encuentro jugado en el Estadio Alberto Gallardo. Algunos lo podrían tomar como un guiño al Rímac, pero no habría mucho misterio en ello.

Fuente: @juanpablo.goicochea

Si hacemos memoria, recordaremos que el atacante de Platense y el volante de Sporting Cristal son amigos y se conocen muy bien de las divisiones inferiores de la Selección Peruana, además de seguramente haberse enfrentado en los torneos de menores del fútbol peruano. Básicamente a esta razón se debe la reacción anteriormente mencionada y no tanto por querer hacerse notar en el club celeste.

Publicidad

Publicidad

Fuente: La Bicolor.

ver también La increíble razón por la que Cristian Benavente habría firmado como refuerzo de Sporting Cristal