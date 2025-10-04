Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

Presidente de Platense envió tajante mensaje a Juan Pablo Goicochea tras convocatoria con Perú: “Otro…”

Sebastián Ordóñez se refirió al reciente llamado que recibió el delantero nacional para vestir los colores de la 'bicolor'.

Por Nicole Cueva

Juan Pablo Goicochea en la Selección Peruana.
© Selección PeruanaJuan Pablo Goicochea en la Selección Peruana.

En su proceso de renovación de cara a las próximas Eliminatorias, la Selección Peruana apuesta por un nuevo enfoque. Manuel Barreto, técnico interino, busca brindar espacio a jóvenes talentos que vienen destacando en el exterior, y uno de los nombres que ha captado su atención es el del delantero Juan Pablo Goicochea.

Publicidad

Luego de su etapa en Alianza Lima, donde no tuvo muchas chances para mostrarse, Goicochea dio el salto al fútbol argentino al fichar por Platense, club de la Primera División.

Aunque su presente en el equipo no es del todo destacado, se conoció que el atacante formará parte de la próxima convocatoria de la ‘blanquirroja’ para el amistoso frente a Chile.

El mensaje del DT de Platense

A través de sus redes sociales, el presidente de Platense, Sebastián Ordóñez, se pronunció sobre la convocatoria de Juan Pablo Goicochea, celebrando la posibilidad de que tenga minutos con el combinado nacional frente a la ‘roja’.

Publicidad

Premio al esfuerzo, al sacrificio y a la perseverancia. Muy merecido. Otro ‘Calamar’ a su selección”, fue el mensaje que compartió el dirigente junto a una imagen del delantero de 20 años.

Platense

El joven atacante apunta a convertirse en una pieza clave en el recambio generacional de la selección peruana, con miras a la clasificación al próximo Mundial.

Publicidad

Sobre su presente en Platense

Tras concluir su ciclo en Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea emprendió rumbo a Argentina con el objetivo de consolidarse en el fútbol profesional. El atacante firmó contrato con Platense hasta diciembre de 2026.

Aunque aún no forma parte del primer equipo, viene acumulando minutos con la reserva, trabajando para ganarse un espacio en la máxima categoría del club.

Lleva 18 goles en la Liga 1 y la crítica de Jhonny Vidales luego de no ser convocado por Manuel Barreto: “La edad no tiene que ver”

ver también

Lleva 18 goles en la Liga 1 y la crítica de Jhonny Vidales luego de no ser convocado por Manuel Barreto: “La edad no tiene que ver”

Horacio Zimmermann confesó lo que no le gusta de la convocatoria de Felipe Chávez a la Selección Peruana

ver también

Horacio Zimmermann confesó lo que no le gusta de la convocatoria de Felipe Chávez a la Selección Peruana

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¿Qué pasó con Juan Pablo Goicochea y por qué no firmó por Sporting Cristal?
Sporting Cristal

¿Qué pasó con Juan Pablo Goicochea y por qué no firmó por Sporting Cristal?

Todo depende de esto: la condición de Goicochea para vestirse de celeste
Sporting Cristal

Todo depende de esto: la condición de Goicochea para vestirse de celeste

No es titular en Cristal y el campeón de la Liga Argentina que quiere a Misael Sosa
Sporting Cristal

No es titular en Cristal y el campeón de la Liga Argentina que quiere a Misael Sosa

Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras la derrota de Cusco FC y Cristal
Liga 1

Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras la derrota de Cusco FC y Cristal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo