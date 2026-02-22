“San Salvador”: los elogios de la prensa colombiana al ver brillar a Pedro Gallese en el Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Pedro Gallese se viene ganando un nombre de mucha relevancia en el fútbol colombiano. La semana pasada fue la gran figura de Deportivo Cali en el triunfo por 1-0 ante Atlético Nacional en el ‘Clásico Verde‘ y ahora también brilló en el más reciente empate 0-0 frente a Bucaramanga en condición de visita, lo cual ya empieza a generar enormes elogios en la prensa deportiva colombiana.

Si bien Deportivo Cali no pudo conseguir un nuevo triunfo en el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay, es importante destacar que el equipo de Pedro Gallese se quedó con 10 hombres desde el minuto 34 por la expulsión de Fernando Álvarez. A raíz de dicha situación es que el encuentro se volvió cuesta arriba y el guardameta nacional se convirtió en el baluarte más importante de su equipo.

“Salva Gallese, ‘San Salvador Gallese‘. Encontraron muy bien ubicado a Gallese que con una sola mano evita la caída de su pórtico. Muy buena intervención la del peruano”; fue uno de los comentarios más resonantes que emitieron durante la transmisión oficial de ‘Win Sports‘ en una jugada en donde el ‘1’ de la Selección Peruana atajó un disparo potente desde fuera del área.

En esta misma línea, desde el reconocido diario ‘AS de Colombia’ manifestaron lo siguiente: “Gallese, el salvador de Deportivo Cali. El segundo tiempo dejó más actuaciones del portero extranjero que evitó, contra todo, la caída de su portería. Freddy Hinestroza, Emerson Batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons probaron al arquero con remates desde fuera del área, pero en todo ellos el guardameta respondió para mantener el cero”.

Los números de Pedro Gallese con Deportivo Cali en el inicio de la Liga BetPlay

Pedro Gallese llegó esta temporada a Deportivo Cali para convertirse en uno de los máximos referentes futbolísticos del equipo y así lo viene consiguiendo en el arranque de la Liga BetPlay. Siendo un titular indiscutido en el esquema de juego del profesor Alberto Gamero, el guardameta peruano sumó su cuarta portería invicta durante las ochos primeras fechas que van del torneo colombiano.

Otro aspecto a tener en cuenta es que tan solo ha recibido 7 goles en dichos encuentros, lo cual coloca al ‘Pulpo’ entre los porteros más consistentes de la Liga BetPlay. En el tema colectivo, Deportivo Cali tiene 11 puntos en la tabla de posiciones y está ubicado en una zona expectante de clasificación al grupo de campeonato. Por el bien de nuestro compatriota, la idea es que siga así y mejor.

