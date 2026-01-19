El peruano que tenía todo para triunfar en Europa, pero por una tarjeta roja arruinó su carrera

Hay varios jugadores peruanos que vienen buscando las oportunidades de brillar en Europa. Esto no es nada sencillo, muchos por más que trabajan duro no consiguen los minutos. Mientras que otros, tuvieron la posibilidad, pero no la supieron aprovechar. Esto es algo muy común y en el ‘Viejo Continente’ simplemente no están para esperar a nadie.

Esto le pasó a Jefferson Cáceres, quien tenía todo para triunfar al dejar el cuadro de Sheffield United, en donde no tenía minutos y buscó oportunidad en Escocia. No en un equipo de primera división, sino uno de segundo orden como es del Dunfermline. En donde pasó de tener oportunidades de jugar a ser un espectador de privilegio en el club.

Pero todo esto se debe a una expulsión, la cual pasó en el partido frente al Partick Thistle. Acá el peruano estuvo como volante, pero cometió un error al ver la tarjeta roja por una acción tonta. Esto ocurrió a los 44 minutos del partido, un jalón terminó en un golpe del joven jugador nacional. Esto no cayó nada bien en el entrenador Neil Lennon, que se mostró molesto en conferencia de prensa.

La expulsión de Jefferson Cáceres:

Jefferson Cáceres sin oportunidades

Luego de esta expulsión, cumplió sus fechas de suspensión que en este caso fueron 2. Ahí todavía el entrenador confiaba en el peruano pese a la situación, pero conforme pasó el tiempo se le veía teniendo menos oportunidades. A veces jugaba como titular, luego como suplente y así se mantuvo hasta el 06 de diciembre del 2025 en su último partido. En este encuentro jugó 22 minutos, pero no volvió a tener opción de estar en cancha.

En total son 5 los partidos que se ha perdido hasta el momento, hablamos que en 2 de estos juegos estuvo en la banca de suplentes. Luego en los otros 3 no estuvo ni en la convocatoria. Demostrando que las cosas se fueron deteriorando con el entrenador. Algo que sin duda le ha costado caro al joven de 23 años que tenía una oportunidad única para agarrar ritmo en Europa.

Ahora el número 12 del Dunfermline tendrá que hacer algo mejor en los entrenamientos si desea seguir jugando. Ya que esta decisión de dejarlo fuera en tantos juegos, resulta algo llamativo. Más cuando se esperaba mucho de él al llegar al fútbol de Europa.

Joao Grimaldo podría motivar a Jefferson Cáceres

Uno de los jugadores que hizo de todo para volver a estar en un gran nivel es Joao Grimaldo. El extremo nacional se contrató personal adicional para poder estar al nivel de los jugadores de Europa. Supo que debía hacer un trabajo extra para conseguir igualar su desventaja física, esto es algo que debería tomar en cuenta Cáceres.

Joao Grimaldo en Sparta Praha (Foto: Sparta Praha).

El exMelgar deberá invertir si es que quiere volver a jugar, pues su nivel no está siendo suficiente bueno para poder estar en la cancha. Así que no tiene otra opción para poder destacar nuevamente. Hoy el fútbol es muy físico y esto termina siendo un plus que en el alto rendimiento se siente mucho.

