Alineaciones de Arsenal y Hull por la Premier League: formaciones probables

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Emirates Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Liverpool y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Hull viene de empatar 2-2 con Ipswich Town y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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