Alineaciones de Arsenal y Hull por la Premier League: formaciones probables

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Liverpool y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Hull viene de empatar 2-2 con Ipswich Town y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Arsenal y Hull
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Kai Havertz, Christos Tzolis. DT: Mikel Arteta.
Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Ryan Giles, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Elliot Stroud, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.
Bajas y ausentes de Arsenal y Hull
Arsenal:
- Bukayo Saka (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)
- Max Dowman (expulsión; vuelve en 2 fechas)
Hull:
- Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Jack Butland (lesión de codo)
- Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo)
- Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Sorba Thomas (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Arsenal y Hull: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 10:00 (hora de Perú)
- Estadio: Emirates Stadium
- Historial: 15 cruces — Arsenal ganó 12, Hull ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 11/02/2017: Arsenal 2-0 Hull
- Próximo partido de Arsenal: vs. Newcastle, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Hull: vs. Brighton, domingo 22 de noviembre