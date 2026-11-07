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Arsenal vs. Hull: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la Premier League

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal vs. Hull, Premier League
Arsenal vs. Hull, Premier League

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.

Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hull tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Arsenal ganó 1-0 como visitante ante Liverpool en la fecha anterior. Arsenal lidera la tabla con 24 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Everton.

En su último compromiso, Hull empató 2-2 como local ante Ipswich Town. El conjunto marcha 11° con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Brentford.

El historial entre Arsenal y Hull

Arsenal y Hull se enfrentaron 15 veces en los últimos años: 12 triunfos de Arsenal, 1 de Hull y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/02/2017Arsenal vs. Hull2-0Premier League
17/09/2016Hull vs. Arsenal1-4Premier League
08/03/2016Hull vs. Arsenal0-4FA Cup
20/02/2016Arsenal vs. Hull0-0FA Cup
04/05/2015Hull vs. Arsenal1-3Premier League
04/01/2015Arsenal vs. Hull2-0FA Cup
18/10/2014Arsenal vs. Hull2-2Premier League
17/05/2014Arsenal vs. Hull3-2FA Cup
20/04/2014Hull vs. Arsenal0-3Premier League
04/12/2013Arsenal vs. Hull2-0Premier League

Horario del partido

  • Perú: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
  • Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
  • Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5
  • México: Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 07:30 hs
  • Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs
  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis

  • Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
  • Arsenal suma 24 puntos tras vencer a Liverpool, Everton y Nottingham Forest.
  • Hull suma 11 puntos en el torneo.
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