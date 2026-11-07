Arsenal vs. Hull: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la Premier League

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.
Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hull tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Arsenal ganó 1-0 como visitante ante Liverpool en la fecha anterior. Arsenal lidera la tabla con 24 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Everton.
En su último compromiso, Hull empató 2-2 como local ante Ipswich Town. El conjunto marcha 11° con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Brentford.
El historial entre Arsenal y Hull
Arsenal y Hull se enfrentaron 15 veces en los últimos años: 12 triunfos de Arsenal, 1 de Hull y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/02/2017
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|Premier League
|17/09/2016
|Hull vs. Arsenal
|1-4
|Premier League
|08/03/2016
|Hull vs. Arsenal
|0-4
|FA Cup
|20/02/2016
|Arsenal vs. Hull
|0-0
|FA Cup
|04/05/2015
|Hull vs. Arsenal
|1-3
|Premier League
|04/01/2015
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|FA Cup
|18/10/2014
|Arsenal vs. Hull
|2-2
|Premier League
|17/05/2014
|Arsenal vs. Hull
|3-2
|FA Cup
|20/04/2014
|Hull vs. Arsenal
|0-3
|Premier League
|04/12/2013
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 07:30 hs
- Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
En síntesis
- Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
- Arsenal suma 24 puntos tras vencer a Liverpool, Everton y Nottingham Forest.
- Hull suma 11 puntos en el torneo.