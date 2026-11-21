Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Coventry Building Society Arena por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Coventry viene de caer 1-3 ante Everton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Crystal Palace viene de caer 1-3 ante Liverpool y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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