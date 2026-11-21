Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Hay partidos que se definen por la tabla más que por el funcionamiento, y este es uno de esos casos. Coventry y Crystal Palace llegan a esta fecha con la urgencia de cortar una racha negativa que a ninguno le sobra.
El que pierda se aleja todavía más de la zona tranquila de la Premier League, así que hay algo más que el orgullo en juego. Para los dos equipos, sumar de local o de visitante empieza a ser una necesidad antes que una opción.
La actualidad de ambos equipos
Coventry viene de caer 1-3 ante Everton y antes de eso había mostrado algo de reacción con un triunfo 3-1 sobre Sunderland, aunque la derrota previa frente a Fulham deja en claro que la irregularidad es la marca del equipo en este arranque de temporada. Está 17° con 9 puntos en 10 fechas, en una posición incómoda pero todavía con margen para enderezar el rumbo si consigue un resultado positivo en su cancha.
Crystal Palace atraviesa un momento más complicado: perdió sus últimos tres partidos, el más reciente 1-3 ante Liverpool como local, y antes cayó también frente a Tottenham y Newcastle. Esa seguidilla lo dejó último con 7 puntos en 10 juegos, y la visita a Coventry aparece como una chance concreta de frenar la caída antes de que la distancia con el resto se vuelva más difícil de remontar.
El historial entre Coventry y Crystal Palace
El historial entre ambos tiene 46 antecedentes y una ligera ventaja para Coventry, que ganó 21 veces por 12 de Crystal Palace, con 13 empates en el medio. En goles también se impone el local de este sábado, 63 contra 51.
Los cruces más recientes, todos de hace más de una década, muestran paridad: hubo triunfos para los dos lados y varios empates, incluido un 1-1 en el último enfrentamiento registrado entre ellos en 2012.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/03/2012
|Coventry vs. Crystal Palace
|1-1
|Championship
|16/08/2011
|Crystal Palace vs. Coventry
|2-1
|Championship
|12/02/2011
|Coventry vs. Crystal Palace
|2-1
|Championship
|08/01/2011
|Coventry vs. Crystal Palace
|2-1
|FA Cup
|13/11/2010
|Crystal Palace vs. Coventry
|2-0
|Championship
|20/02/2010
|Crystal Palace vs. Coventry
|0-1
|Championship
|21/11/2009
|Coventry vs. Crystal Palace
|1-1
|Championship
|07/04/2009
|Crystal Palace vs. Coventry
|1-1
|Championship
|08/11/2008
|Coventry vs. Crystal Palace
|0-2
|Championship
|26/12/2007
|Coventry vs. Crystal Palace
|0-2
|Championship
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, NBCSN
- Centroamérica: Max
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 07:30 hs
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 12:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 09:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Coventry suma 9 puntos en el torneo.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.