Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Coventry Building Society Arena, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Hay partidos que se definen por la tabla más que por el funcionamiento, y este es uno de esos casos. Coventry y Crystal Palace llegan a esta fecha con la urgencia de cortar una racha negativa que a ninguno le sobra.

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El que pierda se aleja todavía más de la zona tranquila de la Premier League, así que hay algo más que el orgullo en juego. Para los dos equipos, sumar de local o de visitante empieza a ser una necesidad antes que una opción.

La actualidad de ambos equipos

Coventry viene de caer 1-3 ante Everton y antes de eso había mostrado algo de reacción con un triunfo 3-1 sobre Sunderland, aunque la derrota previa frente a Fulham deja en claro que la irregularidad es la marca del equipo en este arranque de temporada. Está 17° con 9 puntos en 10 fechas, en una posición incómoda pero todavía con margen para enderezar el rumbo si consigue un resultado positivo en su cancha.

Crystal Palace atraviesa un momento más complicado: perdió sus últimos tres partidos, el más reciente 1-3 ante Liverpool como local, y antes cayó también frente a Tottenham y Newcastle. Esa seguidilla lo dejó último con 7 puntos en 10 juegos, y la visita a Coventry aparece como una chance concreta de frenar la caída antes de que la distancia con el resto se vuelva más difícil de remontar.

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El historial entre Coventry y Crystal Palace

El historial entre ambos tiene 46 antecedentes y una ligera ventaja para Coventry, que ganó 21 veces por 12 de Crystal Palace, con 13 empates en el medio. En goles también se impone el local de este sábado, 63 contra 51.

Los cruces más recientes, todos de hace más de una década, muestran paridad: hubo triunfos para los dos lados y varios empates, incluido un 1-1 en el último enfrentamiento registrado entre ellos en 2012.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/03/2012 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 16/08/2011 Crystal Palace vs. Coventry 2-1 Championship 12/02/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 Championship 08/01/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 FA Cup 13/11/2010 Crystal Palace vs. Coventry 2-0 Championship 20/02/2010 Crystal Palace vs. Coventry 0-1 Championship 21/11/2009 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 07/04/2009 Crystal Palace vs. Coventry 1-1 Championship 08/11/2008 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship 26/12/2007 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship

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Horario del partido

Perú: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, NBCSN

Fubo, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 07:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 12:30 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 09:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis