Chelsea recibe a Leeds este sábado 21 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Chelsea necesita cortar una caída que lo dejó sin margen de error y el Leeds llega envalentonado después de bajarse a un candidato en su propia cancha.
Quedarse en zona de pelea por los puestos europeos es la prioridad para el Chelsea, mientras que el Leeds intenta meterse en esa discusión si logra sostener su buen presente como visitante.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea viene de perder con Sunderland como visitante, un traspié que cortó la racha positiva que había mostrado tras ganarle a Manchester United. Antes de eso había caído también con Tottenham en su cancha, así que el equipo de Enzo Maresca llega con la necesidad urgente de reencontrarse con el triunfo en su estadio.
El Leeds, en cambio, llega con el envión de haberle ganado de local al Tottenham, resultado que le permitió cortar una racha floja marcada por la derrota ante Bournemouth y el empate sin goles frente a Sunderland. Está noveno, a dos puntos del Chelsea, y un buen resultado en Stamford Bridge lo metería de lleno en la pelea por la mitad alta de la tabla.
El historial entre Chelsea y Leeds
El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para el Leeds: de los 92 enfrentamientos, el Leeds ganó 38 y el Chelsea 31, con 23 empates. En la cuenta de goles también manda el Leeds, con 137 contra 119 del Chelsea.
El antecedente más reciente fue una goleada: Chelsea 6-3 Leeds en septiembre. Antes de eso hubo un 1-0 ajustado a favor del Chelsea y un empate 2-2, además de un triunfo del Leeds como local por 3-1 a fines de 2025. Son partidos que históricamente dejan goles de los dos lados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/09/2026
|Chelsea vs. Leeds
|6-3
|League Cup
|26/04/2026
|Chelsea vs. Leeds
|1-0
|FA Cup
|10/02/2026
|Chelsea vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|03/12/2025
|Leeds vs. Chelsea
|3-1
|Premier League
|28/02/2024
|Chelsea vs. Leeds
|3-2
|FA Cup
|04/03/2023
|Chelsea vs. Leeds
|1-0
|Premier League
|21/08/2022
|Leeds vs. Chelsea
|3-0
|Premier League
|11/05/2022
|Leeds vs. Chelsea
|0-3
|Premier League
|11/12/2021
|Chelsea vs. Leeds
|3-2
|Premier League
|13/03/2021
|Leeds vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 07:30 hs
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 12:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 09:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Chelsea suma 16 puntos en el torneo.
- Leeds suma 14 puntos en el torneo.