Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Arsenal: hora, canales de TV y streaming online

Aston Villa va por la recuperación y Arsenal quiere su segundo triunfo. Ambos se enfrentan en Villa Park en el cierre de la fecha 2 de la Premier League 2026/2027. Conoce los detalles del duelo.

Aston Villa y Arsenal se enfrentan hoy lunes 31 de agosto en el cierre de la fecha 2 de la English Premier League 2026/2027. El partido se juega en el Villa Park de Birmingham, Inglaterra, desde las 2:00 P.M., hora de Perú. Tiene el arbitraje de Jarred Gillett con James Bell en el VAR.

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Los ‘Villanos’ buscan una rápida recuperación tras un inicio de temporada muy malo. En la primera jornada, fueron goleados por Brighton por 4-0 donde los cuatro goles los recibió en la primera mitad. Los dirigidos por Unai Emery quieren cambiar la pobre imagen de ese encuentro ante su público.

Los ‘Gunners’, por su parte, son los vigentes campeones de la Premier League. La defensa de su título la inició con una buena victoria por 3-0 ante Coventry City. Así, quieren su primer éxito fuera de casa para sumarse al lote de equipos que ganaron en sus dos primeras presentaciones como son Manchester City, Chelsea y Hull City.

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¿Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Arsenal?

El partido entre Aston Villa y Arsenal, que tiene como sede el Villa Park de Birmingham, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica: Disney+ Premium

México: FOX México , FOX One

, Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo , USA Network , SiriusXM FC , UNIVERSO , UNIVERSO NOW , fuboTV

, , , , , España: DAZN, DAZN1, Movistar+

¿A qué hora se juega Aston Villa vs. Arsenal?

Aston Villa vs. Arsenal, duelo por la fecha 2 de la Premier League que se juega este lunes 31 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

Estados Unidos: 12:00 P.M. (PT) y 3:00 P.M. (ET)

y España: 9:00 P.M.

Inglaterra: 8:00 P.M.

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