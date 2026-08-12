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Dónde ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa: hora, canales de TV y streaming online

Dónde ver en vivo, el partido por la Supercopa de Europa, entre el PSG vs. Aston Villa. Mediante la televisión oficial y el streaming online.

Dónde ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa.
© XDónde ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa.

El París Saint-Germain (vigente monarca de la UEFA Champions League) y el Aston Villa (campeón de la UEFA Europa League) miden fuerzas este miércoles 12 de agosto por el título de la Supercopa de Europa 2026.

¿Dónde se jugará el PSG vs. Aston Villa?

El apasionante encuentro se disputará en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, marcando el inicio de la temporada europea de clubes. Ambos equipos buscarán levantar el primer trofeo oficial del curso internacional.

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Se jugará el PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa. (Foto: X).

Será la primera vez que la ciudad de Salzburgo y el estadio Red Bull Arena alberguen la definición de la Supercopa de la UEFA en su edición número 51. El recinto austríaco, inaugurado en 2003, cuenta con una capacidad para casi 32.000 espectadores que presenciarán al primer campeón europeo de la temporada.

Ficha del partido: PSG vs. Aston Villa

  • Competencia: Supercopa de Europa 2026
  • Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
  • Estadio: Red Bull Arena (Salzburgo, Austria)
  • Fase: Final a partido único
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Horarios por país del PSG vs. Aston Villa

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 16:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT

Canales de TV y streaming online

La final estará marcada por un enfrentamiento estratégico de alto nivel entre dos estrategas españoles. Unai Emery, quien dirigió en el pasado al PSG, calificó en la previa a Luis Enrique como “el mejor entrenador del mundo” tras su exitoso paso al frente del conjunto parisino. Por su parte, Luis Enrique buscará afianzar la hegemonía continental del París Saint-Germain añadiendo un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas.

Posibles alineaciones del partido

  • PSG (4-3-3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué (u Ousmane Dembélé), Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.
  • Aston Villa (4-2-3-1): Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, João Gomes; Emiliano Buendía, John McGinn, Alejandro Garnacho; y Ollie Watkins. DT: Unai Emery

DATOS CLAVE

  • PSG y Aston Villa disputarán la final de la Supercopa de Europa 2026.
  • La Red Bull Arena de Salzburgo albergará la final de la competencia.
  • Luis Enrique y Unai Emery dirigirán el partido como entrenadores españoles.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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