Dónde ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa: hora, canales de TV y streaming online

Dónde ver en vivo, el partido por la Supercopa de Europa, entre el PSG vs. Aston Villa. Mediante la televisión oficial y el streaming online.

El París Saint-Germain (vigente monarca de la UEFA Champions League) y el Aston Villa (campeón de la UEFA Europa League) miden fuerzas este miércoles 12 de agosto por el título de la Supercopa de Europa 2026.

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¿Dónde se jugará el PSG vs. Aston Villa?

El apasionante encuentro se disputará en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, marcando el inicio de la temporada europea de clubes. Ambos equipos buscarán levantar el primer trofeo oficial del curso internacional.

Se jugará el PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa. (Foto: X).

Será la primera vez que la ciudad de Salzburgo y el estadio Red Bull Arena alberguen la definición de la Supercopa de la UEFA en su edición número 51. El recinto austríaco, inaugurado en 2003, cuenta con una capacidad para casi 32.000 espectadores que presenciarán al primer campeón europeo de la temporada.

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Ficha del partido: PSG vs. Aston Villa

Competencia: Supercopa de Europa 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Estadio: Red Bull Arena (Salzburgo, Austria)

Fase: Final a partido único

Horarios por país del PSG vs. Aston Villa

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 16:00 horas

México: 13:00 horas

España: 21:00 horas

Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT

Canales de TV y streaming online

Sudamérica: La transmisión en televisión estará a cargo de ESPN y por streaming en vivo a través de la plataforma Disney+.

México: Cobertura en directo por TNT Sports y en streaming mediante la aplicación Max.

España: El choque se emitirá en vivo a través de Movistar Liga de Campeones y la plataforma Movistar+.

Estados Unidos: Disponible en televisión por CBS Sports y TUDN, y en streaming online por Paramount+ y ViX.

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La final estará marcada por un enfrentamiento estratégico de alto nivel entre dos estrategas españoles. Unai Emery, quien dirigió en el pasado al PSG, calificó en la previa a Luis Enrique como “el mejor entrenador del mundo” tras su exitoso paso al frente del conjunto parisino. Por su parte, Luis Enrique buscará afianzar la hegemonía continental del París Saint-Germain añadiendo un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas.

Posibles alineaciones del partido

PSG (4-3-3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué (u Ousmane Dembélé), Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué (u Ousmane Dembélé), Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique. Aston Villa (4-2-3-1): Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, João Gomes; Emiliano Buendía, John McGinn, Alejandro Garnacho; y Ollie Watkins. DT: Unai Emery

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