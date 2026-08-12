Dónde y en qué estadio se juega PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa

PSG vs. Aston Villa se enfrentan por el título de la Supercopa de Europa. En la siguiente nota conoce el recinto que recibe este encuentro y más detalles del escenario.

El fútbol del viejo continente arranca una nueva temporada oficial y lo hace con un título internacional en juego. Para todos los fanáticos que no se pierden un solo detalle de la élite europea, se juega un auténtico partidazo: el todopoderoso Paris Saint-Germain (PSG) se verá las caras ante el sorprendente y aguerrido Aston Villa en la gran final de la Supercopa de Europa 2026.

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Franceses e ingleses chocarán para definir al supercampeón de Europa luego de una muy buena temporada anterior, pero un encuentro de este calibre necesita un escenario a la altura. A continuación, en Bolavip Perú te contamos todos los detalles sobre la ciudad y el reconocido Red Bull Arena, estadio que alberga esta vibrante final que viene paralizando al ámbito futbolero.

Fuente Getty Images.

¿Dónde se juega la Supercopa de Europa 2026?

Acostumbrada a rotar la sede de este trofeo año tras año para llevar el mejor fútbol a diferentes rincones del continente, la UEFA ha designado a la histórica y pintoresca ciudad de Salzburgo, Austria, como el epicentro de esta gran final entre Paris Saint-Germain (PSG) y Aston Villa.

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Específicamente, el encuentro se llevará a cabo en el municipio de Wals-Siezenheim, un suburbio en las afueras de la ciudad natal de Mozart, rodeado de un paisaje alpino espectacular que le dará un marco único al duelo entre los parisinos y los “Villanos”.

El escenario elegido: onoce el Stadion Salzburg

El recinto que vibrará con el talento de las estrellas del PSG y Aston Villa es el mundialmente conocido Red Bull Arena. Sin embargo, debido a las estrictas normativas de patrocinio que maneja la UEFA para sus competiciones oficiales, durante el partido será denominado oficialmente como Stadion Salzburg.

Aquí te dejamos los datos más importantes de esta fortaleza austriaca:

Ubicación | Wals-Siezenheim (Salzburgo), Austria.

| Wals-Siezenheim (Salzburgo), Austria. Capacidad | Aproximadamente 30.188 espectadores . Su tamaño compacto e íntimo garantiza que las gradas estén pegadas al campo, generando una presión espectacular y una acústica ensordecedora.

| Aproximadamente . Su tamaño compacto e íntimo garantiza que las gradas estén pegadas al campo, generando una presión espectacular y una acústica ensordecedora. Dueño de casa | Es la casa habitual del FC Salzburg ( Red Bull Salzburgo ), el equipo más dominante del fútbol austriaco en la última década y un animador constante de las noches de Champions League .

| Es la casa habitual del ( ), el equipo más dominante del fútbol austriaco en la última década y un animador constante de las noches de . Diseño y comodidades | Inaugurado originalmente en 2003 y ampliado para la Eurocopa 2008 (donde fue sede de varios partidos), el estadio cuenta con un diseño moderno, tribunas completamente techadas y una cancha de césped natural en perfectas condiciones.

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Es así que ahora mismo todo está servido para vivir un día mágico de buen fútbol viendo a dos de los mejores equipos de la actualidad como son Paris Saint-Germain (PSG) y Aston Villa. Ambos pelearán a más no poder por la primera corona europea de la temporada. ¡Ya rueda la pelota en Austria!

DATOS CLAVES

PSG y Aston Villa disputan la final de la Supercopa de Europa 2026 .

y disputan la final de la . El partido se juega en el Stadion Salzburg ubicado en Salzburgo, Austria .

ubicado en . El escenario del encuentro cuenta con una capacidad para 30.188 espectadores.