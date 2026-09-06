Arsenal vs. Chelsea EN VIVO: hora, posibles alineaciones, dónde ver por TV y streaming online

Arsenal y Chelsea se enfrentan por la Premier League. Revisa la hora, las señales disponibles para seguir el derbi londinense, las posibles alineaciones y más detalles.

Arsenal recibe a Chelsea este domingo 6 de septiembre en el Emirates Stadium de Londres, por la jornada 3 de la Premier League 2026/2027. El derbi londinense inicia a las 10:30 A.M. (hora peruana) con el arbitraje de Chris Kavanagh y Darren England en el VAR.

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Ambos llegan con 6 puntos en 2 fechas: Arsenal marcha tercero y Chelsea, cuarto, en el arranque del campeonato debido a la diferencia de gol. El equipo de Mikel Arteta viene de vencer por 1-0 al Aston Villa, mientras que los de Xabi Alonso superaron por 4-3 al Brighton & Hove Albion.

El último enfrentamiento directo entre ambos terminó con triunfo del Arsenal por 2-1 ante el Chelsea, el 1 de marzo de 2026. El ganador de este encuentro quedará como líder del certamen igualando la línea de puntos del Manchester City, que tiene 9 por sus tres victorias.

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¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Chelsea?

El partido entre Arsenal y Chelsea, que se juega en el Emirates Stadium de Londres, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica: ESPN , Disney+ Premium

, México: FOX México , FOX One

, Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , USA Network , SiriusXM FC , fuboTV

, , , , España: DAZN, DAZN1, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Movistar+

¿A qué hora se juega Arsenal vs. Chelsea?

Arsenal vs. Chelsea, duelo de la Premier League que se juega este domingo 6 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 10:30 A.M.

México: 9:30 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:30 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:30 A.M.

Estados Unidos: 8:30 A.M. (PT) y 11:30 A.M. (ET)

y España: 5:30 P.M.

Inglaterra: 4:30 P.M.

Posibles alineaciones de Arsenal vs. Chelsea

ARSENAL (4-2-3-1): David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis; y Kai Havertz. DT: Mikel Arteta.

David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis; y Kai Havertz. DT: Mikel Arteta. CHELSEA (3-4-2-1): Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill; Malo Gusto, Reece James, Roméo Lavia, Jorrel Hato; Cole Palmer, Morgan Rogers; y João Pedro. DT: Xabi Alonso.

DATOS CLAVE

Arsenal recibe al Chelsea este 6 de septiembre en el Emirates Stadium.

este 6 de septiembre en el Emirates Stadium. Ambos clubes tienen 6 puntos tras ganar sus dos primeros partidos.

tras ganar sus dos primeros partidos. El partido inicia a las 10:30 A.M. (Perú) con transmisión de ESPN.