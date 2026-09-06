Arsenal vs. Chelsea EN VIVO: hora, posibles alineaciones, dónde ver por TV y streaming online

Arsenal recibe a Chelsea este domingo 6 de septiembre en el Emirates Stadium de Londres, por la jornada 3 de la Premier League 2026/2027. El derbi londinense inicia a las 10:30 A.M. (hora peruana) con el arbitraje de Chris Kavanagh y Darren England en el VAR.
Ambos llegan con 6 puntos en 2 fechas: Arsenal marcha tercero y Chelsea, cuarto, en el arranque del campeonato debido a la diferencia de gol. El equipo de Mikel Arteta viene de vencer por 1-0 al Aston Villa, mientras que los de Xabi Alonso superaron por 4-3 al Brighton & Hove Albion.
El último enfrentamiento directo entre ambos terminó con triunfo del Arsenal por 2-1 ante el Chelsea, el 1 de marzo de 2026. El ganador de este encuentro quedará como líder del certamen igualando la línea de puntos del Manchester City, que tiene 9 por sus tres victorias.
¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Chelsea?
El partido entre Arsenal y Chelsea, que se juega en el Emirates Stadium de Londres, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:
- Perú y toda Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
- México: FOX México, FOX One
- Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, SiriusXM FC, fuboTV
- España: DAZN, DAZN1, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Movistar+
¿A qué hora se juega Arsenal vs. Chelsea?
Arsenal vs. Chelsea, duelo de la Premier League que se juega este domingo 6 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 10:30 A.M.
- México: 9:30 A.M.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 11:30 A.M.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:30 A.M.
- Estados Unidos: 8:30 A.M. (PT) y 11:30 A.M. (ET)
- España: 5:30 P.M.
- Inglaterra: 4:30 P.M.
Posibles alineaciones de Arsenal vs. Chelsea
- ARSENAL (4-2-3-1): David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis; y Kai Havertz. DT: Mikel Arteta.
- CHELSEA (3-4-2-1): Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill; Malo Gusto, Reece James, Roméo Lavia, Jorrel Hato; Cole Palmer, Morgan Rogers; y João Pedro. DT: Xabi Alonso.
DATOS CLAVE
- Arsenal recibe al Chelsea este 6 de septiembre en el Emirates Stadium.
- Ambos clubes tienen 6 puntos tras ganar sus dos primeros partidos.
- El partido inicia a las 10:30 A.M. (Perú) con transmisión de ESPN.