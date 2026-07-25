Dónde ver EN VIVO Porto vs Aston Villa en amistoso internacional: canales de TV y streaming online

FC Porto y Aston Villa se enfrentan en un atractivo amistoso de pretemporada. Conoce dónde podrás seguir la transmisión EN VIVO.

La pretemporada europea continúa ofreciendo partidos de gran atractivo y este fin de semana será el turno de FC Porto y Aston Villa, dos equipos que buscarán seguir elevando su nivel competitivo antes del arranque oficial de la temporada 2026/27.

Publicidad

El encuentro promete ser una exigente prueba para ambos planteles, que continúan ajustando su funcionamiento en lo que viene siendo esta etapa de preparación.

El conjunto portugués intentará imponer condiciones frente a su afición, mientras que el cuadro inglés buscará seguir sumando minutos y consolidar el trabajo realizado durante las últimas semanas.

¿Dónde ver EN VIVO Porto vs Aston Villa?

El amistoso entre FC Porto y Aston Villa podrá seguirse a través de VillaTV, la plataforma oficial del club inglés, que ofrecerá la transmisión para sus suscriptores.

Publicidad

En Portugal, el compromiso también será emitido por los canales de Sport TV. En cambio, para Latinoamérica no habrá transmisión por televisión.

¿A qué hora juegan Porto vs Aston Villa?

El partido amistoso entre Porto y Aston Villa se disputará HOY, sábado 25 de julio, y comenzará a las 13:00 horas de Perú. Revisa los horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas.

13:00 horas. Bolivia, Chile y Venezuela: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00 horas.

15:00 horas. México: 12:00 horas.

12:00 horas. Estados Unidos: 14:00 horas (Miami y Nueva York) y 11:00 horas (Los Ángeles).

14:00 horas (Miami y Nueva York) y 11:00 horas (Los Ángeles). España: 20:00 horas.

Publicidad

¿Cómo llegan Porto y Aston Villa?

FC Porto continúa con su preparación de cara a una nueva temporada en la que intentará volver a pelear por los principales títulos del fútbol portugués. El cuadro luso ha aprovechado los amistosos de pretemporada para probar distintas variantes tácticas y dar rodaje a la mayor parte de su plantilla antes del inicio de la competencia oficial.

Por su parte, Aston Villa sigue adelante con su exigente calendario de preparación bajo la dirección de Unai Emery. El conjunto inglés afronta este compromiso con el objetivo de mantener el ritmo competitivo, evaluar el rendimiento de sus futbolistas y llegar en óptimas condiciones al inicio de una nueva campaña en la Premier League.

Publicidad

DATOS CLAVES

FC Porto y Aston Villa juegan hoy, sábado 25 de julio, un partido amistoso.

El partido de pretemporada iniciará a las 13:00 horas en el territorio peruano.

La transmisión del encuentro estará disponible únicamente en la plataforma oficial VillaTV.