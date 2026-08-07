Dónde ver EN VIVO amistoso Bayern Múnich vs Aston Villa: hora, alineaciones, TV y streaming online

Tendremos un tremendo amistoso internacional: Bayern Múnich vs Aston Villa. Los detalles sobre dónde ver en vivo, mediante la tv y streaming.

El Bayern Múnich y el Aston Villa protagonizan este viernes 7 de agosto de 2026 uno de los partidos amistosos de pretemporada más atractivos del verano. El escenario para este compromiso internacional será el moderno recinto Kai Tak Sports Park en Hong Kong.

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Ambos equipos continúan afinando detalles tácticos antes del inicio de sus respectivas competiciones oficiales. Para el conjunto bávaro representa una prueba de máxima exigencia de nivel europeo en el cierre de su gira asiática.

Bayern Múnich vs Aston Villa, amistoso internacional. (Foto: X).

Horario por países para ver Bayern Múnich vs Aston Villa

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: 06:00 horas.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 07:00 horas.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 08:00 horas.

Argentina, Uruguay, Paraguay: 09:00 horas.

Estados Unidos (EDT): 08:00 horas.

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Canales de TV y streaming para ver el partido EN VIVO

México y Centroamérica: Transmisión en directo a través de la señal de televisión y las plataformas digitales de Claro Sports.

Transmisión en directo a través de la señal de televisión y las plataformas digitales de Claro Sports. Sudamérica: Cobertura en vivo disponible mediante las señales habituales de Claro Sports y sus canales digitales habilitados.

Cobertura en vivo disponible mediante las señales habituales de Claro Sports y sus canales digitales habilitados. Estados Unidos: Se emite en vivo a través de CBS Sports Golazo Network, FOX Deportes y por la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Se emite en vivo a través de CBS Sports Golazo Network, FOX Deportes y por la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Seguimiento online: Seguimiento de marcadores en tiempo real disponible en plataformas especializadas como Bolavip en sus diversas ediciones.

Alineaciones probables para el partido

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies; Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry; Harry Kane.

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies; Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry; Harry Kane. Aston Villa: Emiliano Martínez; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Lucas Digne; Amadou Onana, Youri Tielemans, Jacob Ramsey, Morgan Rogers; Ollie Watkins, Jaden Philogene.

Un historial que favorece a los ‘Villanos’

Este enfrentamiento cuenta con un trasfondo histórico particular que le añade un atractivo especial. A pesar de la diferencia en la vitrina de títulos entre ambas instituciones, el Bayern Múnich nunca ha podido derrotar al Aston Villa en partidos de carácter oficial.

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El primer gran antecedente se remonta a la final de la Copa de Europa de 1982 en Rotterdam. En aquella cita histórica, el cuadro inglés se impuso 1-0 con gol de Peter Withe para levantar el trofeo más codiciado del continente por única ocasión en su historia.

El reencuentro más reciente ocurrió el 2 de octubre de 2024 en la fase de liga de la UEFA Champions League. En un duelo disputado en Villa Park, los locales vencieron nuevamente por 1-0 con una anotación del colombiano Jhon Durán y una actuación brillante del guardameta Emiliano “Dibu” Martínez, resultado que le quitó al Bayern un invicto de 41 partidos en fases iniciales europeas.

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DATOS CLAVE