Mientras FC Barcelona ofrecía más de €100 millones por Julián Álvarez, lo que pagaron por Gabriel Jesús

FC Barcelona se olvida por completo de Julián Álvarez y acordaron la llegada de otro goleador. Gabriel Jesús se sumará el equipo blaugrana a cambio de una modesta negociación económica.

A pocas horas para que termine el mercado de pases en el fútbol europeo, la directiva de FC Barcelona sorprende a propios y extraños con el fichaje de Gabriel Jesús. El brasileño está próximo a realizarse los respectivos exámenes médicos en la ciudad condal y así queda totalmente de lado la posibilidad de que Julián Álvarez pueda sumarse al club, pese a los deseos de las partes implicadas.

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🔵🔴🇧🇷 Gabriel Jesus and Barcelona, deal until June 2028 plus option and package over €10m to Arsenal.



The surprise of the day. 📞 pic.twitter.com/iI7BPketGV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Lo más llamativo es que la negociación se dio en una cantidad muy menor a la que su momento representó el interés de FC Barcelona por Julián Álvarez. No hablamos de la misma proyección ni nivel del delantero, pero por lo menos es muy singular. Es decir, mientras los azulgranas ofrecían más de 100 millones de euros por el argentino, ahora ficharon al brasileño por 10 millones de euros.

“ÚLTIMA HORA: El Barcelona acuerda el fichaje de Gabriel Jesus procedente del Arsenal. Detalles en exclusiva: reconocimiento médico programado para el lunes; el Arsenal percibirá un paquete de 10 millones de euros más variables por el traspaso definitivo. Gabriel Jesus viajará para someterse al reconocimiento médico con la autorización del Arsenal“; informó Fabrizio Romano en ‘X’.

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🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

¿Cuál será el futuro futbolístico de Julián Álvarez?

Con el inminente arribo de Gabriel Jesús a FC Barcelona, acuerdo que por cierto en principio sería por 2 temporadas con la posibilidad de alargarse una más a cambio de 10 millones de euros proveniente de Arsenal, muchos se preguntan qué pasará con el futuro de Julián Álvarez. Sabiendo de la novela del atacante con el club catalán, hoy queda claro que no se concretará dicho fichaje.

Es más, Julián Álvarez se reintegró hoy a los entrenamientos de Atlético de Madrid luego de no ser convocado para el duelo ante Sevilla. Todo parece indicar que se quedará en la capital española ya que durante las últimas horas también se pudo conocer de una nueva negativa de llegar a Arsenal, así que a tan poco del cierre del libro de pases la situación indica que no habrán cambios.

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🚨 ¡LA IMAGEN MÁS ESPERADA! JULIÁN ÁLVAREZ VUELVE A ENTRENARSE CON EL GRUPO.



👌 Llegó al campo acompañado por sus amigos Cuti y Musso y recibió instrucciones de Piñedo, preparador físico. Participó en el partidillo junto con el resto de sus compañeros.



📹 @AS_JesusColino pic.twitter.com/Q6L78WvqAE — Diario AS (@diarioas) August 30, 2026

Recuerda que puedes ver los partidos del FC Barcelona en Champions League y LaLiga por la plataforma Disney+ Premium.

DATOS CLAVES

FC Barcelona acordó el fichaje de Gabriel Jesús procedente del Arsenal por 10 millones de euros.

acordó el fichaje de procedente del por 10 millones de euros. Gabriel Jesús viajará a Barcelona para someterse al reconocimiento médico programado para el lunes.

viajará a para someterse al reconocimiento médico programado para el lunes. Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid tras descartarse su llegada al club azulgrana.