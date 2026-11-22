Hull y Brighton se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el MKM Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hull recibe a Brighton este domingo 22 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el MKM Stadium. Hull viene de caer 0-1 ante Arsenal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de ganarle 2-0 a Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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