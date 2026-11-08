Qué resultados necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura 2026 en estas fechas finales

Universitario tiene la chance intacta para ser campeón del Torneo Clausura 2026. Conoce cuáles son los resultados que necesitan los merengues.

La definición del Torneo Clausura 2026 ingresó a su fase más crítica en la zona alta de la clasificación. Universitario de Deportes, posicionado en la pelea directa con 31 unidades, conserva la oportunidad concreta de adueñarse del segundo torneo corto de la temporada.

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Al registrar 15 partidos jugados frente a los 16 de sus inmediatos rivales, el conjunto merengue depende de su propio rendimiento deportivo y de una serie de marcadores clave para alcanzar la cima.

Universitario juega sus últimas dos fechas de Liga 1 en el Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

Tabla de posiciones en la recta final

El liderazgo del torneo mantiene una diferencia mínima de puntos previo al desarrollo de los encuentros decisivos por las jornadas 16 y 17:

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Sport Huancayo: 34 unidades (16 partidos disputados)

Sporting Cristal: 32 unidades (16 partidos disputados)

Universitario de Deportes: 31 unidades (15 partidos disputados)

Alianza Lima: 28 unidades (15 partidos disputados)

Programación y fixture para Universitario

Para asegurar el primer lugar del Clausura 2026 sin depender del saldo de goles, la prioridad del equipo crema pasa por asegurar seis enteros en las dos presentaciones restantes:

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Fecha 16 – Duelo en la capital:

Partido: Universitario vs. Deportivo Moquegua

Lugar: Estadio Monumental U Marathon, Lima

Hora: 20:00 horas

Detalle: Universitario requiere vencer a Deportivo Moquegua en condición de local. Un triunfo en Ate le permitirá arribar a las 34 unidades e igualar la línea de Sport Huancayo.

Fecha 17 – Cierre en la incontrastable:

Partido: Sport Huancayo vs. Universitario

Lugar: Estadio IPD de Huancayo, Huancayo

Hora: 15:30 horas (jornada en simultáneo)

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Detalle: En la jornada de cierre, Universitario visitará a Sport Huancayo. Una victoria ante el elenco local le otorgará un total de 37 unidades, cifra inalcanzable para el resto de perseguidores.

Combinaciones de resultados posibles

El desenlace del torneo plantea tres alternativas matemáticas para la escuadra estudiantil:

Primer lugar directo con 37 unidades: Derrotar a Deportivo Moquegua en Lima y superar a Sport Huancayo de visita. Cosechar seis enteros consagrará al club merengue sin importar la puntuación de Sporting Cristal.

Escenario con 35 unidades finales: Obtener una victoria en Lima y un empate en Huancayo eleva la cosecha a 35 unidades. Con este registro superaría a Sport Huancayo (35 unidades), pero dependerá de que Sporting Cristal (32 unidades) no sume tres enteros frente a Cienciano.

Resolución por diferencia de gol: Si Universitario alcanza las 35 unidades y Cristal iguala dicha cifra tras ganar su último juego, el cupo al título se definirá por la marca de goles global, donde los cremas sostienen un saldo a favor (+11).

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Proyección a los play-offs por el título

Asegurar el Torneo Clausura representará el acceso a la definición directa por el campeonato nacional de la Liga 1 2026.

De concretar el primer puesto del Clausura, Universitario disputará la Gran Final Nacional frente a Alianza Lima (campeón del Torneo Apertura 2026). En caso de no obtener la segunda fase, el plantel buscará la clasificación a la etapa semifinal mediante la ubicación en la Tabla Acumulada.

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DATOS CLAVE