Universitario vs. CD Moquegua EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Universitario de Deportes y CD Moquegua miden fuerzas en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. En el último partido del fin de semana, las expectativas están totalmente puestas en que el trámite sea emocionante de principio a fin por lo que se juegan ambos equipos, así que a continuación disfruta del minuto a minuto al estilo de Bolavip Perú.

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Alineaciones titulares de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

CD Moquegua | Carlos Grados, Cristian Enciso, Juan Diego Lojas, Eros Montenegro, Aldair Perleche; Ricardo Chipao, Cristian Mejía, Diego Ramírez, Yorman Zapata; Edgar Lastre y Jeferson Collazos. DT: José Soto.

Minuto a minuto de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

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Todos los detalles de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Horarios de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (lunes 9/11)

Canales de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32