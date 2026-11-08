¡Alineaciones confirmadas! Los Chankas vs. Alianza Lima EN VIVO, ONLINE y GRATIS por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima visita a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Está obligado a ganar para seguir con chances de ganar el certamen. Sigue las acciones en vivo.

Alianza Lima visita a Los Chankas en Andahuaylas este domingo 8 de noviembre por el partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. El horario de inicio del encuentro es a las 13:00 horas local, tiene el arbitraje de Bruno Pérez con César García en el VAR. Se puede ver EN VIVO por L1MAX y L1 Play.

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No hay margen de error para los ‘Blanquiazules’. Solo le sirve la victoria para seguir con chances de ganar el Torneo Clausura 2026, aunque también depende de otros resultados. Por su parte, los ‘Guerreros Chankas’ necesitan del triunfo para seguir con chances de clasificar a la próxima Copa Sudamericana 2027.

Alineaciones confirmadas para Los Chankas vs. Alianza Lima

LOS CHANKAS: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Héctor González, Carlos Pimienta, David González; Accel Campos, Marlon Torres, Christian Velarde, Brayan Guevara; Jarlin Quintero y Oshiro Takeuchi. DT: Juan Carlos Bazalar.

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ALIANZA LIMA: Alejandro Duarte; D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Nicolás Díaz, Mateo Antoni, Jussepi García; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile, Eryc Castillo; Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

¿Dónde ver EN VIVO Los Chankas vs. Alianza Lima?

La transmisión en directo para todo el país estará a cargo del canal L1 MAX, la señal oficial encargada de la cobertura de la Liga 1.

Movistar TV: Canal 14 (SD) y 714 (HD)

DirecTV: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

Claro TV: Canal 510 (SD) y 1510 (HD)

Best Cable: Canal 12

WIN / Mi Fibra: Vía su plataforma digital de canales

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Para seguir las acciones desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV, la opción oficial es la plataforma L1 Play.

Además, los usuarios con suscripción activa a DGO, Movistar TV App y Claro Video podrán acceder al canal L1 MAX en vivo. Para los hinchas que se encuentren fuera del territorio nacional, la transmisión estará disponible mediante Fanatiz.

¿A qué hora se juega Los Chankas vs. Alianza Lima?

El compromiso se disputará en el Estadio Municipal Los Chankas. El pitazo inicial está programado para las 1:00 p. m. (hora peruana).

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10:00 AM | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 12:00 PM | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 1:00 PM | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 2:00 PM | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 3:00 PM | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 7:00 PM | España

Tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

Tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 Perú 2026