Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: hora, canales de TV y streaming online

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona se juega todo por LaLiga Española. Mira dónde ver este cotejo clásico, mediante la tv y streaming online.

El Estadio Riyadh Air Metropolitano se viste de gala este domingo 8 de noviembre de 2026 para albergar el choque más esperado de la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

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Atlético de Madrid y FC Barcelona protagonizan un duelo clave en la parte alta de la tabla. A continuación, conoce la guía completa con los horarios internacionales, los canales de televisión y las opciones de streaming para seguir el partido totalmente en vivo.

Clásico mundial este domingo: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona. (Foto: X).

¿Cómo llegan los equipos al partido?

El conjunto dirigido por Diego Simeone necesita hacerse fuerte en casa para recortar distancias en la pelea por el título. Los ‘colchoneros’ llegan tras una sólida racha de victorias en condición de local y con su plantilla estelar disponible.

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Por su parte, la escuadra azulgrana busca mantener el liderato del campeonato con un fútbol ofensivo de alta intensidad. Un triunfo en la capital española consolidaría su candidatura al trofeo de liga antes del parón internacional.

Horario del partido Atlético de Madrid vs. FC Barcelona

El encuentro arranca a las 21:00 horas (hora peninsular de España). Si te encuentras en América, revisa la programación según tu país:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 3:00 p. m.

México (Centro), Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 2:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 p. m.

Estados Unidos: 3:00 p. m. (Este / ET) | 12:00 p. m. (Pacífico / PT)

España: 9:00 p. m.

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Canales de TV y streaming para ver el partido en vivo

Las señales autorizadas para la transmisión del compromiso varían según la región geográfica:

Región / País Canal de Televisión Streaming Online Perú y Sudamérica ESPN Disney+ Premium México y Central SKY Sports Sky+ / izzi / ViX España M+ LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar Movistar+ y DAZN Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, ESPN App y fuboTV

En Sudamérica, la señal oficial por Internet está a cargo en exclusiva de la plataforma Disney+. En España, el cotejo se emitirá a través de las pantallas de Movistar Plus+ y DAZN.

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Historial y datos clave del enfrentamiento

En los enfrentamientos históricos en LALIGA, el FC Barcelona registra 83 victorias frente a 53 triunfos del Atlético de Madrid y 42 empates.

Los últimos cruces entre ambos en diferentes competiciones (LALIGA, Copa del Rey y Champions League) han dejado marcadores abiertos y duelos muy intensos en las áreas.

Árbitros del partido: Atlético Madrid vs. Barcelona

El colegiado castellano-manchego Javier Alberola Rojas fue designado para dirigir las acciones en la cancha del Metropolitano.

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En la sala VOR, el árbitro gallego Javier Iglesias Villanueva estará a cargo del VAR para revisar cualquier jugada polémica.

DATOS CLAVE