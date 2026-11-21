Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. El Arsenal llega como único puntero de la Premier League y no quiere relajarse en una cancha que históricamente le costó caro. El Newcastle, en cambio, necesita un triunfo que lo saque de la mitad de la tabla y le devuelva algo de confianza.

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Es la chance perfecta para que los de Londres estiren la diferencia en la punta antes de que se complique el calendario, y para el Newcastle una oportunidad de medirse con el mejor para saber dónde está parado.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle viene de un empate como visitante ante Fulham que cortó una floja racha, aunque antes había caído en casa frente al Everton. Con 12 puntos en diez fechas, está lejos de los puestos de arriba y necesita sumar de local para no perderle pisada a la tabla.

El Arsenal, en cambio, llega con tres victorias al hilo y sin recibir goles en ese tramo, incluyendo un triunfo ajustado sobre el Liverpool de visitante. Con 27 puntos es el líder indiscutido del campeonato y quiere seguir mostrando que no afloja ni siquiera fuera de casa.

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El historial entre Newcastle y Arsenal

El historial entre ambos tiene 179 duelos y una ligera ventaja para el Arsenal, con 80 victorias contra 64 del Newcastle y 35 empates. En goles también manda el conjunto londinense, con 260 convertidos frente a los 221 del equipo local.

En los enfrentamientos más recientes la paridad fue total: hubo triunfos para los dos lados y hasta partidos con remontadas incluidas. El más reciente, en abril, lo ganó el Arsenal por la mínima en condición de local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 28/09/2025 Newcastle vs. Arsenal 1-2 Premier League 27/07/2025 Arsenal vs. Newcastle 3-2 Club Friendlies 18/05/2025 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 05/02/2025 Newcastle vs. Arsenal 2-0 League Cup 07/01/2025 Arsenal vs. Newcastle 0-2 League Cup 02/11/2024 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 24/02/2024 Arsenal vs. Newcastle 4-1 Premier League 04/11/2023 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 07/05/2023 Newcastle vs. Arsenal 0-2 Premier League

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Horario del partido

Perú: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 07:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 09:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis