Hull recibe a Brighton este domingo 22 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el MKM Stadium.
Brighton llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Hull tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Hull viene de perder 0-1 como visitante ante Arsenal. El equipo ocupa el puesto 14 con 11 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Ipswich Town.
Brighton ganó 2-0 como local ante Brentford en la fecha anterior. Brighton está 2° en la tabla con 22 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Man City.
El historial entre Hull y Brighton
Hull y Brighton se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 6 triunfos de Hull, 11 de Brighton y 10 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/02/2016
|Hull vs. Brighton
|0-0
|Championship
|09/01/2016
|Hull vs. Brighton
|1-0
|FA Cup
|12/09/2015
|Brighton vs. Hull
|1-0
|Championship
|24/02/2014
|Hull vs. Brighton
|2-1
|FA Cup
|17/02/2014
|Brighton vs. Hull
|1-1
|FA Cup
|09/02/2013
|Brighton vs. Hull
|1-0
|Championship
|18/08/2012
|Hull vs. Brighton
|1-0
|Championship
|22/02/2012
|Hull vs. Brighton
|0-0
|Championship
|15/10/2011
|Brighton vs. Hull
|0-0
|Championship
|16/12/2005
|Brighton vs. Hull
|2-1
|Championship
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
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- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Hull y Brighton se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Hull suma 11 puntos en el torneo.
- Brighton suma 22 puntos en el torneo.