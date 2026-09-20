Fulham vs. Manchester United EN VIVO: a qué hora y dónde ver por TV y streaming online

Fulham recibe al Manchester United este domingo 20 de septiembre de 2026 en Craven Cottage, por la Premier League 2026/2027, en un encuentro programado para las 10:30 a. m. (hora peruana). El cuadro local afronta la fecha desde el puesto 20 con 1 punto en 4 partidos, mientras que la visita llega en el puesto 13 con 4 unidades.
Fulham viene de empatar 0-0 ante Liverpool como visitante y sigue en busca de su primera victoria en la liga. Además, mantener el arco en cero en Anfield representó una mejora después de haber recibido siete goles en sus tres primeros partidos con Álvaro Arbeloa en el banco de suplentes.
El Manchester United, por su parte, perdió 1-0 ante Manchester City en la jornada anterior con el polémico gol de Erling Haaland. Pese a ello, necesita reaccionar tras un inicio irregular. Michael Carrick asumió la responsabilidad por el momento del equipo y remarcó que el foco debe estar en encontrar soluciones y mejorar.
El antecedente más reciente entre ambos fue un triunfo por 3-2 a favor del Manchester United. Antes de ello, el cruce previo en Craven Cottage terminó 1-1.
¿A qué hora se juega Fulham vs. Manchester United?
Fulham vs. Manchester United se juega hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, por la Premier League. Los horarios del partido en distintos países son los siguientes:
- 8:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 9:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 10:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 11:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 12:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 17:30 | España
¿Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Manchester United?
El partido entre el Fulham y el Manchester United, que se juega en Craven Cottage, cuenta con las siguientes opciones de transmisión en TV y streaming online para cada país:
- Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Disney+ Premium
- México: TNT Sports México y Max México
- Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, NBC y fuboTV
- España: DAZN, DAZN 1 y Movistar+
DATOS CLAVE
- Fulham vs. Manchester United se juega el 20 de septiembre a las 10:30 (Perú).
- Fulham ocupa el puesto 20 mientras Manchester United se sitúa en el puesto 13.
- Disney+ Premium transmitirá el partido en vivo para Perú y Sudamérica.