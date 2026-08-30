Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Ipswich Town: hora, canales de TV y streaming online

Manchester United busca la primera alegría para su público. En Old Trafford recibe este domingo al Ipswich Town por la Premier League 2026/2027. Conoce los detalles del encuentro.

Manchester United juega de local ante Ipswich Town en Old Trafford en el partido correspondiente a la fecha 2 de la Premier League 2026/2027. El duelo empieza a las 10:30 A.M. (hora de Perú) y tiene el arbitraje de Craig Pawson con Jarred Gillett en el VAR.

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Los ‘Red Devils’ de Michael Carrick no iniciaron bien en la liga inglesa. En su primera presentación, cayeron 2-0 ante el recién ascendido Hull City como visitante. Por lo tanto, ahora, van por la recuperación ante su público para no quedar relegados en los últimos lugares en este inicio de campaña.

Los ‘Blues’ de Gary O’Neil vienen de ascender desde el Championship y han arrancado de buena manera la temporada. En la primera jornada vencieron 2-1 como local al Sunderland para sumar sus primeros tres puntos en la tabla. En tanto, el pasado martes derrotaron 3-1 al Leicester City para avanzar en la Carabao Cup.

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¿Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Ipswich Town?

El partido entre Manchester United e Ipswich Town, que tiene como sede el Old Trafford de Manchester, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica: ESPN , Disney+ Premium

, México: TNT Sports México , Max México

, Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , USA Network , SiriusXM FC , fuboTV

, , , , España: DAZN, DAZN1, Movistar+

¿A qué hora se juega Manchester United vs. Ipswich Town?

Manchester United vs. Ipswich Town, duelo por la Premier League que se disputa este domingo 30 de agosto, tiene los siguientes horarios por país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 10:30 A.M.

México: 9:30 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:30 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:30 P.M.

Estados Unidos: 8:30 A.M. (PT) y 11:30 A.M. (ET)

y España: 5:30 P.M.

Inglaterra: 4:30 P.M.

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