Manchester United vs. Sabah: a qué hora, posibles alineaciones confirmadas y dónde ver por TV y streaming online

Manchester United recibe a Sabah FK este jueves 10 de septiembre de 2026 en Old Trafford, por la UEFA Champions League 2026/2027. El encuentro se juega desde las 2:00 p. m. (hora peruana) y tendrá como atractivo adicional el partido europeo número 300 del club inglés.
El equipo de Michael Carrick llega después de empatar 2-2 con Everton en su presentación más reciente. Para este duelo, el técnico destacó que Sabah es un conjunto bien dirigido y dejó abierta la posibilidad de que Benjamin Sesko esté más cerca de volver a ser titular, mientras Luke Shaw sigue bajo evaluación para integrar la convocatoria.
Por su parte, Sabah FK viene de golear 5-0 a Zira y afronta por primera vez una fase de liga europea tras superar cuatro rondas clasificatorias de la Champions League. En ese recorrido, el cuadro azerbaiyano sumó seis victorias en ocho partidos y mantuvo su arco en cero en cuatro ocasiones.
¿Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Sabah FK?
El partido entre Manchester United y Sabah FK, que se jugará en Old Trafford, cuenta con las siguientes señales de transmisión para TV y streaming online:
- Perú y toda Sudamérica (Excepto Argentina y Chile) | ESPN 2 y Disney+ Premium
- Argentina | ESPN y Disney+ Premium
- Chile | ESPN 5 y Disney+ Premium
- Brasil | TNT Sports, Max, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
- Centroamérica y México | TNT Sports, Max
- Estados Unidos | Paramount+ y DAZN
- España | Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar+
¿A qué hora se juega Manchester United vs. Sabah FK?
Manchester United vs. Sabah FK, duelo de la Champions League que se disputa este jueves 10 de septiembre, cuenta con los siguientes horarios en cada país:
- 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
Alineaciones confirmadas de Manchester United vs. Sabah FK
- MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Luka Shaw; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko; y Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.
- SABAH FK: Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Aden McCarthy, Rahman Dashdamirov, Tymoteusz Puchacz; Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev; Kaheem Parris, Veljko Simić, Christian Nwachukwu; y Joy-Lance Mickels. DT: Valdas Dambrauskas.
DATOS CLAVE
- Manchester United disputará su partido europeo 300 este jueves 10 de septiembre.
- El encuentro en Old Trafford iniciará a las 2:00 p. m. (hora peruana).
- Se transmitirá en vivo por ESPN y Disney+ Premium para Sudamérica.