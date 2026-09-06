Everton vs. Manchester United EN VIVO: hora, alineaciones, dónde ver por TV y streaming online

Everton y Manchester United se ven las caras por la fecha 3 de la Premier League 2026/2027. Conoce horarios, canales de transmisión, alineaciones y más detalles.

Everton y Manchester United se enfrentan hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, en el partido correspondiente a la fecha 3 de la Premier League 2026/2027. El encuentro se disputa en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool desde las 08:00 A.M. (hora peruana).

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El equipo dirigido por David Moyes llega tras igualar 1-1 ante el AFC Bournemouth en su última presentación liguera. Así, mantiene el invicto con una victoria y un empate para llegar a 4 unidades en el décimo lugar de la tabla de posiciones.

Por su parte, Manchester United viene de golear 5-2 al Ipswich Town para sumar su primer éxito en esta Premier League. El cuadro de Michael Carrick había perdido en su primer partido ante Hull City, por lo que está en el duodécimo puesto con 3 puntos.

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¿Dónde ver EN VIVO Everton vs. Manchester United?

El partido entre Everton y Manchester United, que tiene como sede el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): ESPN , Disney+ Premium

, Brasil: Disney+ Premium , CazéTV

, México: FOX México , FOX One

, Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , USA Network , SiriusXM FC , fuboTV

, , , , España: DAZN, DAZN1, Movistar+

¿A qué hora se juega Everton vs. Manchester United?

Everton vs. Manchester United, duelo de la Premier League que se juega este domingo 6 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 A.M.

México: 7:00 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 A.M.

Estados Unidos: 6:00 A.M. (PT) y 9:00 A.M. (ET)

y España: 3:00 P.M.

Inglaterra: 2:00 P.M.

Posibles alineaciones de Everton vs Manchester United

EVERTON: Jordan Pickford; Merlin Röhl, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; Harrison Armstrong, James Garner; Brennan Johnson, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish; y Thierno Barry. DT: David Moyes.

Jordan Pickford; Merlin Röhl, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; Harrison Armstrong, James Garner; Brennan Johnson, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish; y Thierno Barry. DT: David Moyes. MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Youri Tielemans, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; y Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

DATOS CLAVE

Everton y Manchester United juegan este 6 de septiembre por la Premier League.

juegan este 6 de septiembre por la Premier League. ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido para Perú a las 8:00 A.M.

transmiten el partido para Perú a las 8:00 A.M. Hill Dickinson Stadium recibe el duelo entre los dirigidos por Moyes y Carrick.