Ipswich Town vs. Nottingham Forest en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Hay urgencia de puntos en ambos lados y eso puede hacer de este uno de esos partidos que se destraban por el nerviosismo más que por el fútbol.
Ninguno de los dos quiere mirar hacia abajo en la tabla y una victoria acá pesa el doble, sobre todo para el que viene de perder.
La actualidad de ambos equipos
El Ipswich Town llega golpeado tras caer 2-3 de visitante ante el Manchester City, aunque en el partido anterior había sumado de local frente al Fulham. Con 9 puntos en siete fechas y la décima posición, el equipo se mueve en una zona media que puede mejorar rápido si encadena un par de resultados en casa.
El Nottingham Forest atraviesa un momento complicado: perdió sus últimos tres compromisos, el más reciente 0-1 como local ante el Arsenal. Con apenas 5 puntos y ubicado 19°, necesita cortar la racha cuanto antes para no quedar más lejos de la mitad de la tabla.
El historial entre Ipswich Town y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene 71 antecedentes y el Nottingham Forest se lleva la diferencia con 34 victorias contra 20 del Ipswich, además de 18 empates. En las últimas citas el equipo de la ciudad de Nottingham también se impuso, incluido un 4-2 en marzo de 2025, lo que confirma una ventaja que viene de arrastre.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2025
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|2-4
|Premier League
|03/03/2025
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-1
|FA Cup
|30/11/2024
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-0
|Premier League
|16/03/2019
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-1
|Championship
|01/12/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-0
|Championship
|14/04/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-1
|Championship
|02/12/2017
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|4-2
|Championship
|07/05/2017
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|3-0
|Championship
|19/11/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|0-2
|Championship
|05/03/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Estados Unidos: USA Network
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 06:30 hs
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
En síntesis
- Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.