Liverpool vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Liverpool recibe a Arsenal este domingo 1 de noviembre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. El Arsenal llega con seis puntos de ventaja en la tabla y la chance de meterle presión real al Liverpool en la pelea por el título. Para los de Anfield, ganar es casi una obligación si no quieren empezar a quedar lejos de la cima.
Es el partido más fuerte de la jornada 9 y uno de esos cruces que suelen marcar el rumbo de la temporada en Inglaterra. Un resultado acá pesa distinto, tanto en la tabla como en la cabeza de los dos planteles.
La actualidad de ambos equipos
El Liverpool viene de reencontrarse con el triunfo ante Brighton después del golpe que significó caer 0-3 con el Man City de local. Antes de eso había sumado de visitante en Brentford, así que el funcionamiento no es del todo irregular pero la derrota con los citizens dejó dudas que todavía no se despejaron. Quinto en la tabla con 15 puntos, necesita siete para no perderle pisada a los de arriba.
El Arsenal, en cambio, llega lanzado: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente 2-0 ante Everton, y antes había resuelto con comodidad frente a Nottingham Forest y Leeds. Segundo con 21 unidades, es de los equipos que mejor viene en Inglaterra y tiene en Anfield una prueba exigente para confirmar que puede sostener ese nivel ante un rival directo.
El historial entre Liverpool y Arsenal
El historial entre ambos es larguísimo, con 213 enfrentamientos y una diferencia mínima a favor del Liverpool, que ganó 81 contra 73 del Arsenal, además de 62 empates. En goles también manda Liverpool, 320 contra 289, aunque la distancia no es de las que marcan una superioridad clara.
En los cruces más recientes la paridad es total: el último terminó 0-0 en Londres y antes hubo triunfos para cada lado, además de varios empates con goles. No hay una tendencia marcada, lo que deja todo más abierto de lo habitual.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/01/2026
|Arsenal vs. Liverpool
|0-0
|Premier League
|31/08/2025
|Liverpool vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|11/05/2025
|Liverpool vs. Arsenal
|2-2
|Premier League
|27/10/2024
|Arsenal vs. Liverpool
|2-2
|Premier League
|31/07/2024
|Liverpool vs. Arsenal
|2-1
|Club Friendlies
|04/02/2024
|Arsenal vs. Liverpool
|3-1
|Premier League
|07/01/2024
|Arsenal vs. Liverpool
|0-2
|FA Cup
|23/12/2023
|Liverpool vs. Arsenal
|1-1
|Premier League
|09/04/2023
|Liverpool vs. Arsenal
|2-2
|Premier League
|09/10/2022
|Arsenal vs. Liverpool
|3-2
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Liverpool y Arsenal se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Liverpool suma 15 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 21 puntos tras vencer a Everton, Nottingham Forest y Leeds.