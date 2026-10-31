Tottenham vs. Crystal Palace en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Tottenham recibe a Crystal Palace este sábado 31 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.
Tottenham llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Tottenham ganó 2-0 como visitante ante Chelsea. El conjunto marcha 14° con 9 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Coventry.
Crystal Palace viene de perder 0-2 como local ante Newcastle. El equipo ocupa el puesto 17 con 7 puntos. Antes perdió 0-5 como visitante ante Brighton.
El historial entre Tottenham y Crystal Palace
Tottenham y Crystal Palace se enfrentaron 54 veces en los últimos años: 30 triunfos de Tottenham, 12 de Crystal Palace y 12 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/03/2026
|Tottenham vs. Crystal Palace
|1-3
|Premier League
|28/12/2025
|Crystal Palace vs. Tottenham
|0-1
|Premier League
|11/05/2025
|Tottenham vs. Crystal Palace
|0-2
|Premier League
|27/10/2024
|Crystal Palace vs. Tottenham
|1-0
|Premier League
|02/03/2024
|Tottenham vs. Crystal Palace
|3-1
|Premier League
|27/10/2023
|Crystal Palace vs. Tottenham
|1-2
|Premier League
|06/05/2023
|Tottenham vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|04/01/2023
|Crystal Palace vs. Tottenham
|0-4
|Premier League
|26/12/2021
|Tottenham vs. Crystal Palace
|3-0
|Premier League
|11/09/2021
|Crystal Palace vs. Tottenham
|3-0
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: NBC, Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 07:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Tottenham suma 9 puntos en el torneo.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.