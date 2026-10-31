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Tottenham vs. Crystal Palace en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Tottenham vs. Crystal Palace, Premier League
Tottenham vs. Crystal Palace, Premier League

Tottenham recibe a Crystal Palace este sábado 31 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Tottenham ganó 2-0 como visitante ante Chelsea. El conjunto marcha 14° con 9 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Coventry.

Crystal Palace viene de perder 0-2 como local ante Newcastle. El equipo ocupa el puesto 17 con 7 puntos. Antes perdió 0-5 como visitante ante Brighton.

El historial entre Tottenham y Crystal Palace

Tottenham y Crystal Palace se enfrentaron 54 veces en los últimos años: 30 triunfos de Tottenham, 12 de Crystal Palace y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/03/2026Tottenham vs. Crystal Palace1-3Premier League
28/12/2025Crystal Palace vs. Tottenham0-1Premier League
11/05/2025Tottenham vs. Crystal Palace0-2Premier League
27/10/2024Crystal Palace vs. Tottenham1-0Premier League
02/03/2024Tottenham vs. Crystal Palace3-1Premier League
27/10/2023Crystal Palace vs. Tottenham1-2Premier League
06/05/2023Tottenham vs. Crystal Palace1-0Premier League
04/01/2023Crystal Palace vs. Tottenham0-4Premier League
26/12/2021Tottenham vs. Crystal Palace3-0Premier League
11/09/2021Crystal Palace vs. Tottenham3-0Premier League

Horario del partido

  • Perú: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: NBC, Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 07:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Tottenham suma 9 puntos en el torneo.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
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