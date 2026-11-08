Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega raspando la tabla y con la urgencia de cortar una racha que ya incomoda hasta a los más pacientes en Old Trafford. Enfrente aparece un Aston Villa que viene de tumbar al City y que llega con el envión anímico que a los locales les falta.

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Para el United es casi una final chica: perder de nuevo en casa complica todavía más un arranque de temporada que ya pesa. Para el Villa es la chance de meterse en la pelea de arriba y confirmar que el buen momento no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United acumula dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos, y la caída 0-3 como local ante Bournemouth encendió todas las alarmas. Está 18° con apenas 7 puntos en 9 fechas, una posición que incomoda a cualquiera que vista esa camiseta, y necesita con urgencia un triunfo que le cambie el clima.

El Aston Villa, en cambio, llega entonado: viene de ganarle a Manchester City y de sumar de local ante Fulham, resultados que lo tienen en zona cómoda con 12 unidades. Está 12° pero con la sensación de que puede escalar rápido si sostiene este nivel, algo que no sucedía desde hace varias fechas.

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El historial entre Manchester United y Aston Villa

El historial es amplio y favorece claramente al United: de 179 enfrentamientos, ganó 95 por 42 del Villa, con 42 empates en el medio. En goles también manda el United, con 331 contra 220.

En los duelos más recientes la tendencia se mantuvo pareja: el United ganó el último cruce por 3-1, pero antes el Villa se había impuesto 2-1. De los últimos diez antecedentes, ninguno quedó demasiado lejos de una diferencia mínima, salvo algún resultado abultado puntual.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Manchester United vs. Aston Villa 3-1 Premier League 21/12/2025 Aston Villa vs. Manchester United 2-1 Premier League 25/05/2025 Manchester United vs. Aston Villa 2-0 Premier League 06/10/2024 Aston Villa vs. Manchester United 0-0 Premier League 11/02/2024 Aston Villa vs. Manchester United 1-2 Premier League 26/12/2023 Manchester United vs. Aston Villa 3-2 Premier League 30/04/2023 Manchester United vs. Aston Villa 1-0 Premier League 10/11/2022 Manchester United vs. Aston Villa 4-2 League Cup 06/11/2022 Aston Villa vs. Manchester United 3-1 Premier League 23/07/2022 Manchester United vs. Aston Villa 2-2 Club Friendlies

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Horario del partido

Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

En síntesis