Tottenham recibe a Ipswich Town este sábado 21 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Tottenham quiere cortar una mala racha y acercarse a la mitad de tabla más tranquila, mientras Ipswich necesita puntos para no quedar enredado en la parte baja.
Son apenas tres unidades las que separan a ambos en la tabla, así que ganar acá pesa doble: no solo son tres puntos, también es una forma de frenar el goteo de resultados flojos que viene golpeando a los dos planteles.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham llega golpeado tras caer como visitante ante Leeds, un traspié que cortó una racha de dos triunfos consecutivos, incluido ese 2-0 como visitante frente a Chelsea que había dado algo de aire. Con 12 puntos en diez fechas y ubicado 11°, el equipo necesita volver a ganar de local para no perderle pisada a la mitad de tabla.
Ipswich Town no logra encontrar continuidad: viene de perder en su cancha ante Bournemouth después de dos empates seguidos, uno como visitante en Hull y otro de local frente a Nottingham Forest. Con 11 unidades y el puesto 14, el equipo visita Londres necesitado de un resultado que corte esa seguidilla sin triunfos.
El historial entre Tottenham e Ipswich Town
El historial entre ambos es parejo, con apenas tres victorias de diferencia a favor del Tottenham en 53 enfrentamientos y una diferencia de gol corta pese a la cantidad de partidos jugados. En los duelos más recientes se impuso el Tottenham con un contundente 4-1 como visitante en Ipswich, aunque antes de eso había caído en su propia cancha ante el mismo rival, señal de que la historia reciente tampoco tiene un dueño claro.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2025
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-4
|Premier League
|10/11/2024
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|22/08/2020
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Club Friendlies
|12/01/2002
|Ipswich Town vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|22/12/2001
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|30/12/2000
|Ipswich Town vs. Tottenham
|3-0
|Premier League
|19/08/2000
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-1
|Premier League
|08/03/1995
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Premier League
|30/08/1994
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-3
|Premier League
|19/03/1994
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 07:30 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 12:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 09:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Tottenham e Ipswich Town se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Tottenham suma 12 puntos en el torneo.
- Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.