El defensor peruano Alexander Callens se pronunció sobre la reciente designación del técnico brasileño Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana, y dejó una postura clara y honesta sobre su futuro en la ‘Bicolor’.

Publicidad

Publicidad

En declaraciones recientes en una transmisión de Instagram, Callens sorprendió al admitir que, por ahora, no tiene como prioridad regresar al equipo nacional. “Volver a la Selección Peruana ahora mismo no lo tengo pensado, creo que hay muchos jugadores ahora mismo”, comentó, dejando en evidencia que entiende y asume el proceso de recambio generacional que atraviesa el fútbol peruano.

El zaguero de 33 años fue todavía más realista al señalar que su presencia dependerá de varios factores, empezando por su estado de salud. “Una vez que esté recuperado al cien por cien vamos a ver si puedo volver y si es que el nuevo entrenador me quiere también, eso no lo sabemos”, sostuvo con franqueza.

Así, Alexander Callens deja un mensaje de madurez y autocrítica: su regreso a la Selección Peruana no está descartado, pero dependerá tanto de su salud como de la consideración que tenga el nuevo proceso liderado por Mano Menezes.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La enfermedad que padece Alexander Callens

Estas declaraciones toman mayor relevancia si se recuerda el delicado problema de salud que atravesó Callens en febrero del 2025, cuando sufrió una alteración cardiaca producto de un proceso viral, situación que lo obligó a detener su carrera profesional durante varios meses.

ver también “Si me dan la oportunidad…”: exgoleador de Universitario y Alianza Lima se brindó como asistente de Mano Menezes

Desde entonces, el defensor ha priorizado su recuperación total antes de pensar en cualquier desafío deportivo. Para él, el aspecto médico es clave y no quiere apresurar decisiones que puedan poner en riesgo su bienestar a largo plazo.

Publicidad

Publicidad

Alexander Callens entrenando con el AEK de Atenas. (Foto: Alexander Callens)

¿En qué club juega Alexander Callens?

Alexander Callens tiene contrato con el AEK Atenas hasta junio del 2026.

¿Cuántos años tiene Alexander Callens?

Alexander Callens tiene 33 años, es peruano, juega de defensor y ha estado en clubes de España, Estados Unidos y actualmente en el AEK Atenas.

Datos claves

Alexander Callens descartó volver actualmente a la selección por el recambio generacional existente.

Publicidad

Publicidad

El técnico brasileño Mano Menezes fue designado como nuevo entrenador de la Selección Peruana.