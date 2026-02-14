“Si me dan la oportunidad…”: exgoleador de Universitario y Alianza Lima se brindó como asistente de Mano Menezes

La Selección Peruana se encuentra en una etapa de transición y de nuevo rumbo pensando en la posibilidad de clasificar al Mundial 2030. Con Mano Menezes como entrenador y que en las próximas semanas hará su debut oficial, se espera que en su comando técnico tenga a un protagonista nacional para que sea clave en la llegada hacia los jugadores. Es ahí en donde surgen algunas opciones.

Resulta que en esta ocasión se dio el ofrecimiento por parte de un exgoleador peruano que supo vestir las camisetas de Universitario de Deportes y Alianza Lima. También jugó en la Selección Peruana en una época bastante complicada cuando era el camino rumbo a Sudáfrica 2010. Estamos hablando de Johan Fano, quien hoy en día está libre para asumir un reto de enorme relevancia.

“¿Por qué no? Si me dan la oportunidad a mí, sí. Yo podría trasladar la idiosincrasia del futbolista peruano para que él la conozca más a fondo porque es un técnico que el fútbol peruano no conoce y trasladar esa idiosincrasia al conocimiento, a lo que puede ofrecerle, sería importante”; manifestó Johan Fano durante una de las recientes ediciones del programa ‘Fútbol Satélite’.

Siguiendo en esta misma línea, el popular ‘Gavilán‘ aseguró que este posible escenario no depende únicamente de él. “He tenido la oportunidad de encontrarme con Agustín Lozano, Jean Ferrari y Manuel Barreto, pero no es una decisión mía. Esa fue una conversación y yo dije que, si en algún momento surgía la oportunidad de poder ser parte de este proceso, bienvenido sea”.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el asistente peruano que trabajará con Mano Menezes?

Sabiendo que Mano Menezes tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano y que de todas maneras necesita a un profesional que pueda complementar de la mejor manera sus planificaciones en el proceso mundialista que se viene, fue Jean Ferrari quien no dudó en descartar a un protagonista en específico y asegurar con firmeza que deberá existir una línea de aprendizaje en la elección.

“El asistente técnico peruano que se sume a Mano Menezes tiene que tener una proyección de entrenador importante y que absorba esta escuela brasileña que va a dejar. A Roberto Palacios no lo tenemos contemplado”; reveló el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol en una charla con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ y con lo cual queda clarísimo cuáles son las verdaderas intenciones de la directiva en Videna.

A raíz de estas declaraciones de Jean Ferrari podemos entender que todavía no está muy claroquién será el asistente peruano de Mano Menezes. Si bien el nombre de Roberto Palacios quedó al margen de las planificaciones, veremos si es que la presencia de Johan Fano se acomoda a lo que vienen buscando en la Federación Peruana de Fútbol, sobre todo cuando es un entrenador en aprendizaje y que ha tenido una buena experiencia en el fútbol colombiano.

