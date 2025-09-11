Es tendencia:
Alexander Callens volvió a AEK Atenas y definió su futuro en el fútbol: “Hay una…”

El defensor nacional viajó a Grecia y ya tendría una decisión tomada sobre su futuro. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Por Nicole Cueva

Alexander Callens vistiendo la camiseta de la Selección Peruana.
© Getty Images.Alexander Callens vistiendo la camiseta de la Selección Peruana.

Alexander Callens atraviesa un momento complicado, ya que su continuidad en el fútbol profesional está en duda. El defensor nacional sigue a la espera de un diagnóstico definitivo sobre su condición cardíaca, la cual lo mantiene alejado de las canchas e impide que defina su futuro deportivo.

En medio de la incertidumbre, Callens tomó la decisión de viajar a Grecia y visitar las instalaciones del AEK Atenas, institución a la que aún pertenece.

Según la información que llega desde dicho país, el zaguero mantiene su deseo de continuar en el fútbol profesional y ya entrena de forma diferenciada en el gimnasio del club. Sin embargo, su regreso a las canchas no sería a corto plazo.

¿Qué es lo que se sabe de Alexander Callens?

Callens ha regresado a Grecia y visita diariamente el centro de entrenamiento del equipo en Spata, deseando y tratando de volver a ser un miembro activo del grupo. Por ahora, está pasando su tiempo en el gimnasio, tratando de recuperar algo del terreno perdido, pero no se espera un regreso inmediato a la acción competitiva”, dieron a conocer en ‘Sport 24’.

Pese a su situación médica, Callens ha expresado al comando técnico su firme deseo de continuar vinculado al club, por lo que busca seguir realizándose exámenes con el objetivo de volver a competir profesionalmente.

“Es algo que él mismo ha solicitado al equipo, tras someterse a las pruebas necesarias que le permitan volver a jugar al fútbol. La información recabada por el Sindicato es confusa y obviamente el caso del futbolista requiere un manejo muy delicado teniendo como prioridad su salud”, señalaron.

Alexander Callens en AEK Atenas (Difusión)

El plan que se tiene en mente

Desde Grecia señalan que AEK Atenas ya evalúa ofrecerle un nuevo rol a Alexander Callens en caso no pueda volver a competir. La propuesta sería incorporarlo como scout del club en Sudamérica, aprovechando su experiencia y conocimiento en el fútbol de la región.

Hay una oferta lista para que trabaje con el equipo como scout en Latinoamérica, pero en esta etapa, Callens quiere volver a jugar al fútbol y agotar las posibilidades que existen para que eso suceda”, sentenciaron.

Mientras que espera por volver a jugar, el novedoso trabajo que ahora tiene Alexander Callens

nicole cueva
Nicole Cueva
