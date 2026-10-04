Con miras al amistoso ante Perú: la última decisión de Néstor Lorenzo para potenciar a Colombia

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, habló en conferencia de prensa y dejó entrever que frente a Perú podría realizar una modificación clave en el equipo titular. Veamos todos los detalles.

La derrota ante Canadá ya es cosa del pasado y ahora la Selección Peruana deberá enfocarse en el último amistoso internacional de esta fecha FIFA. El rival de turno será Colombia en la ciudad de Miami y desde ya el objetivo es terminar esta gira norteamericana de la mejor manera. Eso sí, en el equipo cafetero también apuntan a lo mismo y se esperan cambios en la alineación titular.

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Fuente: Getty Images.

Fue Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, quien durante la última conferencia de prensa detalló algunas cuestiones de los partidos que han disputado durante los últimos días. Al igual que Perú, todavía no saben lo que es ganar en esta fecha FIFA y el objetivo es la victoria. Dicho todo esto, planea realizar la modificación del arquero titular para enfrentar a los nuestros en Miami.

“Puede ser que cambie el arquero. Quiero ver a los tres, si es posible, así que es muy probable que sea uno de los cambios más seguros“; reveló Néstor Lorenzo en conversación con los medios locales e internacionales. Teniendo en cuenta que Álvaro Montero y Aldair Quintana atajaron ante México y Paraguay, ahora la presencia de Kevin Mier estaría casi confirmada para enfrentar a Perú.

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¿Perú también alista para variantes para enfrentar a Colombia?

La Selección Peruana disputará el último amistoso internacional de la fecha FIFA y también buscará la victoria para lavarse un poco la cara del rendimiento en los anteriores encuentros. Ahora, bien al estilo de Mano Menezes durante este inicio de proceso, se esperan algunas variantes importantes en el equipo titular para enfrentar a Colombia en Miami, pese a todavía no conocer la confirmación.

En el caso específico del arco peruano, recordemos que Pedro Gallese estuvo presente en los duelos ante Estados Unidos y México. Por otro lado, fue Diego Romero quien atajó ante Canadá en Montreal y ahora podríamos deducir que Matías Córdova podría sumar minutos frente a Colombia. De ser así, los tres guardametas convocados gozarían de actividad en esta gira norteamericana.

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Fuente: La Bicolor.

Día y hora del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia

El amistoso internacional entre Perú vs. Colombia está programado para disputare el próximo martes 6 de octubre desde las 18:45 horas en el NU Stadium ubicado en la ciudad de Miami. Será el último encuentro de ambas selecciones sudamericanas, así que una de las posturas más importantes de los entrenadores será afianzar con mucho más énfasis la idea de juego que planean de cara al futuro cercano para cuando empiecen las competencias oficiales.

DATOS CLAVES

Perú vs. Colombia se disputará el 6 de octubre en Miami .

se disputará el en . Néstor Lorenzo confirmó posibles cambios en el arco de la Selección Colombiana.

confirmó posibles cambios en el arco de la Diego Romero atajó ante Canadá y Matías Córdova podría sumar minutos.