Luis Díaz y James Rodríguez, en el medio del dilema que enfrenta Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

La Selección Colombia debe enfrentar a Croacia y Francia por la fecha FIFA de marzo. Néstor Lorenzo tendrá sus últimas pruebas pensando en la lista de convocados para el Mundial 2026. Pero, además, el entrenador debe pensar en la mejor alineación posible y eso implica tomar una decisión respecto al centrodelantero que debe tener la ‘Tricolor’.

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Durante el último tiempo, Lorenzo ha hecho varias pruebas en la posición del ‘9’ para la Selección Colombia. Esto implica, por supuesto, que jugadores como Luis Díaz y James Rodríguez, figuras del ataque, deban amoldarse al futbolista que juegue en dicho lugar.

Entre los jugadores que han jugado en la posición del centrodelantero de la Selección Colombia destacan Rafael Santos Borré y Jhon Jáder Durán. Sin embargo, ambos corren de atrás con los dos titulares que piensa Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo: Luis Suárez y Jhon Córdoba.

Luis Suárez y Jhon Córdoba, los centrodelanteros de la Selección Colombia (Getty Images).

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El dilema que debe resolver Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Resolver la posición del 9 en el combinado ‘cafetero’ implica encontrar a un futbolista capaz de no sólo ser un goleador nato, sino también alguien que pueda acoplarse a futbolistas como Luis Díaz y James Rodríguez, las figuras que manejan el ataque.

Lucho y James son la base de la selección, sobre todo Díaz, considerado el mejor colombiano en el extranjero con su gran momento en el Bayern Múnich. Por su parte, Rodríguez trata de ponerse a tono poco a poco en la MLS con el Minnesota United.

Por lo pronto, Néstor Lorenzo debe resolver el dilema del ‘9’ en la Selección. En este momento, Luis Suárez y Jhon Córdoba parecen un paso más adelantado en la consideración, sobre todo por sus buenos momentos, en sus respectivos clubes.

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Suárez atraviesa un gran presente en el Sporting CP: lleva 33 goles (y 7 asistencias) en toda la temporada, en 42 partidos (3.410 minutos). Por su parte, Córdoba tiene números más modestos, pero buenos: 18 goles (8 asistencias) en 30 partidos (2.311 minutos), pero viene de anotar un póquer de tantos con el Krasnodar en el triunfo 5-0 ante el Pari Nizhniy Novgorod de la Liga Premier de Rusia.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Luis Suárez y Jhon Córdoba?

Néstor Lorenzo sabe perfectamente que ambos centrodelanteros están en gran momento y que deberá definir quién será el titular en estos partidos amistosos con vistas al Mundial 2026. En la previa a los duelos ante Croacia y Francia, habló al respecto.

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“Van a llegar bien, porque son muchachos que se cuidan mucho, que son responsables, que tienen esa actitud. Tanto Lucho como Jhon Córdoba están en un muy buen nivel y bueno, ojalá que lo mantengan y que sigan creciendo, ¿no? Siempre se puede un poquito más, decimos nosotros”, dijo el entrenador en Deportes RCN.

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