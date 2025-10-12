Tras goleada de Colombia a México, ¿Selección Peruana puede buscar a Néstor Lorenzo como DT?

Mientras en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) siguen evaluando opciones para el cargo de entrenador en la Selección Peruana, un nombre propio con pasado en Liga 1 sigue demostrando jerarquía. Néstor Lorenzo permanece en la Selección Colombia y los buenos resultados continúan. El último sábado se deshizo de México con un categórico 4-0 en un partido amistoso disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Perú atraviesa un recambio generacional importante, pero todavía no tiene un director técnico definido para conducir al seleccionado. Manuel Barreto es el interino elegido por Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, para los amistosos que le restan al 2025. La idea es que para 2026 haya un nuevo entrenador.

Entre las opciones que han surgido no apareció Néstor Lorenzo. Cabe recordar que fue campeón del Torneo Apertura 2022 con FBC Melgar, lo que lo catapultó precisamente a dirigir a la Selección Colombia. Si bien logró la goleada ante México y la clasificación al Mundial 2026, lo cierto es que supo ser cuestionado por el hincha cafetero. ¿La FPF lo puede buscar?

Néstor Lorenzo y su futuro en Colombia hasta el Mundial 2026

Néstor Lorenzo posee buenos números al frente de la Selección Colombia. Dirigió 39 partidos: ganó 24, empató 10 y sólo perdió 5 desde que asumió a mitad de 2022. Llegó a la final de la Copa América 2024 donde perdió ante Argentina (1-0). El último encuentro fue la contundente goleada ante México por 4-0 en un amistoso internacional.

En dicho partido, probó varios futbolistas con vistas al Mundial 2026, al que clasificó al terminar en el tercer lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Entre esos jugadores, se encuentra Kevin Serna, ex Alianza Lima y actual de Fluminense. Lorenzo aprobó el partido del destacado extremo.

Kevin Serna tuvo su debut con Colombia y Alianza Lima fue clave (X @RenzoGaliano).

Ahora bien, ¿hay alguna chance para que Perú busque a Néstor Lorenzo? Hasta el Mundial 2026 parece imposible. Es que, tras el final de las Eliminatorias, renovó contrato automáticamente hasta la Copa del Mundo. Una vez allí, la Federación Colombiana deberá evaluar su ciclo y pensar si continuará o no en el cargo.

Recién ahí, una vez terminado el Mundial y ya con vistas al ciclo mundialista para 2030, podría aparecer una chance para Perú con Néstor Lorenzo. Sin embargo, la idea de la FPF es que el nuevo DT se sume a principios de 2026 y empiece a trabajar con los jóvenes que ya se vieron en el partido amistoso ante Chile y más nombres que podrían aparecer en la próxima convocatoria de noviembre.

Los entrenadores que la FPF buscó para la Selección Peruana

Por lo cual, a pesar de que algunos hinchas peruanos piden por Néstor Lorenzo, el plan de la Federación apunta hacia otros entrenadores. Por el momento, no hay un nombre definido, aunque sí aparecieron algunos candidatos en el camino.

El hincha peruano respeta mucho a Néstor Lorenzo (X @Yoshi19241010).

En primer lugar, Gustavo Quinteros parecía el nombre elegido, ya que era del gusto personal de Jean Ferrari. Sin embargo, terminó por aceptar el cargo de entrenador de Independiente en Argentina.

Luego, le siguió Luis Zubeldía. Según pudo saber Bolavip Perú hace varias semanas, rechazó dirigir a Inter de Porto Alegre y fue allí cuando se pensó que podía dirigir a Perú. Al final, pocos días después, terminó asumiendo en Fluminense.

En las últimas horas, en tanto, empezó a correr, sobre todo en Chile, el nombre de Gustavo Álvarez como un serio candidato. Su buen trabajo en la Universidad de Chile, club que está en semifinales de la Copa Sudamericana, sumado a su conocimiento del fútbol peruano, lo llevarían a dirigir La Bicolor.

