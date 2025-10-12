Néstor Lorenzo calificó de manera contundente debut de Kevin Serna con Colombia: “Le faltó…”

Kevin Serna tuvo su tan ansiado debut con la Selección de Colombia en un amistoso frente a México, donde logró imponerse con un contundente 4-0 en el AT&T Stadium de Estados Unidos.

Finalizado el encuentro, el técnico Néstor Lorenzo conversó con los medios de comunición en conferencia de prensa y se refirió al desempeño del extremo de 27 años. ¿Qué opinión le dejó su debut?

DT de Colombia opinó del debut de Kevin Serna

Néstor Lorenzo destacó que Kevin Serna, más allá de su rol ofensivo, también cumplió tareas defensivas durante el partido, lo que sumó a su valoración positiva. Aunque Colombia goleó con autoridad, el DT colombiano señaló que al extremo solo le faltó el gol para redondear una noche completa.

“Serna, que es la primera vez que lo vimos, hizo un trabajo un poco sucio. Jugó de carrilero para seguir a Gallardo hacia atrás, después lo tenía que atacar, pero estoy muy conforme con lo que hizo, hizo lo que le pedimos y le faltó la suerte de tener posibilidad de gol. Creo que cuando llegamos mucho y jugamos en campo contrario hay mucha más gente defendiendo”, señaló.

En términos generales, Lorenzo se mostró conforme con el rendimiento del exjugador de Alianza Lima, así como también con el de varios de sus compañeros que sumaron minutos por primera vez. Además, destacó que varios de ellos ya habían sido considerados en microciclos anteriores, lo que facilitó su adaptación al grupo y al estilo de juego.

“Con respecto a ellos que jugaron, Serna, Angulo y Ditta, ya habían jugado algunos, están desde distintos microciclos y los conocemos. Están a disposición, estoy conforme con el rendimiento de los 3”, añadió.

¿Qué dijo sobre la goleada ante México?

Por último, el ‘Profeta’ destacó el buen momento que atraviesa la ‘tricolor’ , atribuyéndolo al trabajo constante y a la planificación del comando técnico. Asimismo, aprovechó en resaltar el alto rendimiento mostrado por todos los jugadores convocados en esta fecha FIFA.

“Trabajar, hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados. Estudiar mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido”, sentenció.

