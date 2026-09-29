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El goleador de la era Mano Menezes: así fue el gol de Jairo Vélez para el 1-0 de Perú ante México

Quinto gol de Jairo Vélez en la era Mano Menezes con la Selección Peruana. Presionó bien, se llevó el balón y definió ante Óscar García para el 1-0.

Jairo Vélez convirtió el gol y lo abrazó Yoshimar Yotún.
© América TVJairo Vélez convirtió el gol y lo abrazó Yoshimar Yotún.

Jairo Vélez sigue demostrando su valía en la Selección Peruana. Una gran jugada individual donde presionó y se robó el balón en salida permitió una chance inmejorable, que no falló. Así, marcó el 1-0 de ‘La Bicolor’ ante la Selección Mexicana en el amistoso internacional que se disputa en New Jersey.

Al minuto 26 de juego, de una jugada que empezó en un córner de México, un pelotazo largo de Pedro Gallese llevó a un mal despeje de cabeza de Víctor Guzmán. El balón le quedó a Jeremy Márquez, pero éste se confió y Jairo Vélez le robó el balón sin falta para, luego, definir ante la salida de Óscar García.

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De los siete goles en seis partidos que tiene Perú en el ciclo de Mano Menezes, cinco fueron obra de Jairo Vélez. Convirtió un doblete ante Honduras (2-2), un gol ante Haití (2-1) y otro tanto en la derrota ante España (1-3). Las otras dos anotaciones fueron de Renzo Garcés (ante Haití) y Gianluca Lapadula (en la reciente derrota ante Estados Unidos).

De esta manera, el futbolista de Alianza Lima se está convirtiendo en uno de los nombres importantes del entrenador brasileño que dirige al combinado blanquirrojo. En esta ocasión, aprovechó gracias a la presión en ataque.

México tuvo sus chances en el primer tiempo

Fue un buen primer tiempo peruano, que lo aprovechó en la chance más clara que tuvo. Sin embargo, tuvo que sufrir sobre la parte final de esos primeros 45 minutos. México tuvo dos situaciones de gol muy claras para llegar al empate.

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Primero, al minuto 38, un cabezazo en propia puerta de Renzo Garcés encontró una gran respuesta abajo de Pedro Gallese para mandar el balón al córner. Y, luego, un tiro libre en la puerta del área, pasó apenas al lado del palo.

DATOS CLAVE

  • Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú ante México en New Jersey.
  • Cinco de siete goles de Perú con Mano Menezes los hizo Jairo Vélez.
  • Al minuto 38, Pedro Gallese salvó un claro autogol de Renzo Garcés.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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