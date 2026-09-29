¿Por qué no juega Oliver Sonne para Perú ante México HOY en el amistoso internacional?

Oliver Sonne venía de ser titular ante Estados Unidos. Sin embargo, ahora, ante México, no forma parte de la alineación. Conoce el motivo.

Oliver Sonne no forma parte de la alineación titular de la Selección Peruana para el partido amistoso ante México este martes 29 de septiembre. Si bien había jugado desde el arranque ante Estados Unidos el pasado sábado, el entrenador Mano Menezes decidió que no juegue ante ‘El Tri’ en New Jersey.

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Para este partido amistoso, Mano Menezes pone en el lateral derecho al actual futbolista de Alianza Lima, Marco Huamán. De esta manera, Oliver Sonne va al banco de suplentes, esperando su oportunidad de juego ante los mexicanos, en el segundo amistoso de Perú en esta fecha FIFA de septiembre-octubre.

Marco Huamán, actual lateral de Alianza Lima (Getty Images).

¿Por qué no juega Oliver Sonne en México vs. Perú?

La ausencia de Oliver Sonne en la alineación titular del partido México vs. Perú es una decisión táctica y técnica del entrenador Mano Menezes. Su intención es darle minutos a Marco Huamán para que tenga su chance de juego en este amistoso.

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El actual futbolista del Burnley, por su parte, no tuvo un buen partido ante Estados Unidos el pasado sábado, ya que quedó en la foto de un par de goles por su sector. Por eso, el entrenador pretendería probar a Huamán en su posición para pelearle la titularidad.

El jugador de Alianza Lima, por su parte, atraviesa un buen momento. Aunque, no está jugando en la posición del lateral derecho. En ese lugar, en el equipo de Pablo Guede, juega Luis Advíncula, por lo que Huamán está jugando en esta temporada como lateral izquierdo. No se descarta que, en algún momento, pueda jugar en dicho puesto también.

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La alineación de Perú ante México

Mano Menezes confirmó el siguiente once titular para la Selección Peruana en el amistoso ante México:

Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza.

DATOS CLAVE

Oliver Sonne irá al banco de suplentes en el partido amistoso ante México.

irá al banco de suplentes en el partido amistoso ante México. Marco Huamán de Alianza Lima jugará como lateral derecho titular.

de Alianza Lima jugará como lateral derecho titular. Mano Menezes confirmó la alineación de Perú para este 29 de septiembre.