Universitario confirmó quién es su candidato como entrenador si terminan despidiendo a Héctor Cúper

Universitario ya tiene definido quién reemplazará a Héctor Cúper, si termina siendo despedido. El nuevo técnico, generará varios comentarios.

El ambiente en Universitario de Deportes atraviesa momentos de profunda reflexión sobre su proyecto deportivo inmediato. La reciente goleada 4-0 sufrida ante Deportivo Garcilaso dejó secuelas considerables en el seno del club crema.

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Las dudas surgieron en pleno receso de la Liga 1, donde la dirigencia analiza a fondo el desempeño del plantel. El principal foco de preocupación radica en la fragilidad del bloque defensivo, el cual ha recibido 16 goles en apenas diez jornadas disputadas del Torneo Clausura.

Héctor Cúper está cerca de salir de Universitario. (Foto: X).

La situación actual de Héctor Cúper en Universitario

Frente a las especulaciones sobre la destitución del estratega argentino, la postura de la institución se mantiene firme hasta la fecha. El periodista Gustavo Peralta precisó en la última edición del programa Hablemos de MAX que Héctor Cúper no ha dejado de ser técnico del cuadro merengue.

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El pilar de esta evaluación continua responde a los resultados adversos que debilitaron la postura inicial de respaldo. Franco Velazco tendrá la última palabra respecto a la continuidad o salida definitiva del experimentado entrenador argentino.

El perfil de Fabián Bustos como la principal alternativa

En medio de este escenario de incertidumbre, el nombre de Fabián Bustos aparece como el candidato natural en caso de un cese. El DT cordobés se encuentra sin equipo tras su salida de Millonarios y cuenta con el antecedente de lograr el bicampeonato nacional en 2024 con la institución merengue.

Asimismo, las aclaraciones periodísticas descartan que el estratega argentino ya se encuentre viajando para asumir la dirección técnica de la ‘U’. La postura oficial indica que por el momento no existe una oferta formal sobre la mesa para concretar su retorno.

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🎙️@Gustavo_p4: "NO ES VERDAD QUE CÚPER HA DEJADO DE SER TÉCNICO DE LA U. TAMPOCO ES VERDAD QUE FABIÁN BUSTOS YA ESTÉ VIAJANDO PARA SER TÉCNICO DE LA U".#HablemosDeMAX



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/s0je7MenMs — L1MAX (@L1MAX_) September 28, 2026

Acercamientos y el panorama final durante el receso

Desde el entorno del club de Ate solo se han registrado acercamientos de carácter indirecto hacia el entorno de Bustos. La intención de estas consultas previas fue conocer su situación actual y disponibilidad, sin iniciar conversaciones o negociaciones formales.

Todo movimiento definitivo con relación a Fabián Bustos está supeditado a la decisión que tome la directiva sobre Héctor Cúper. Mientras transcurren los días de pausa futbolística, la administración crema define los pasos a seguir para encarar la recta decisiva del torneo.

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